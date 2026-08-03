冯汉贤 - 亲子时间越多越好？校长破除3大迷思 亲子相处最重要系...︱谈经论学

一名家长诉苦：她每天下班赶回家，想方设法挤出时间陪伴儿子，却总觉得自己做得不够好。她不断自责：「我是不是陪得不够多？儿子会否想我花更多时间陪他？」言语间感受到浓浓的内疚感。然而，孩子的关注点又是否与家长的设想一样呢？

了解孩子所想

父母需要真正了解孩子所想。示意图

这让笔者想起儿童发展专家Ellen Galinsky的著作《Ask the Children》。她花费5年时间，对全美1023名8至18岁儿童及其父母进行配对访谈与调查，开创性地直接「倾听孩子的声音」。虽然著作已出版多年，但研究结果仍对现今家长有很大启发，当中的三大发现，至今仍颠覆着许多父母对「陪伴」的想像。

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迷思一：孩子最想要的是「更多陪伴时间」。书中关键提问：若孩子能实现一个愿望改变父母工作对他们的影响，他们会选甚么？多数孩子的首选并非要父母「更少工作」或「更多陪伴时间」，而是父母在与他们一起时，表现情绪稳定。有孩子宁愿少见父母，也不想见他们状态不佳，如会说：「如果你压力很大，就先去小睡。」此外，孩子常将父母的职场烦躁误解为「自己做错了事」，这对孩子成长并非好事。

迷思二：陪伴的「数量」决定亲子关系好坏。比对数据显示，父母在家的总时数与亲子关系满意度并无明显关联，关键反而在于「专注度」。书中指出，孩子最珍惜的不是家庭特备节目，而是一同晚餐、睡前聊天等日常仪式。人在心不在的长时间陪伴，对情感连结的伤害，远大于短暂却全心全意的专注时光。

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迷思三：双职父母对孩子只有负面影响。研究发现，当父母在工作中找到成就感时，孩子反而展现更高的自豪感与独立性。拥有职业母亲的女儿，呈现更宽广的性别观念与职业抱负。但这并非鼓吹每位母亲都要工作，全职妈妈的价值同样珍贵。研究的真正结论是：影响孩子幸福的关键，不在于母亲「是否」工作，而在于她在所选角色中，能否找到满足感，以及能否给予孩子真心的关注。

明白这些，不会解决所有育儿难题，却让我们不再执着于陪伴时数。情绪稳定、专注与角色成就感，既是父母需要的修炼，也是孩子真正需要的身教。

撰文：香港布厂商会朱石麟中学校长 冯汉贤

本文标题原为〈子女想要的陪伴，真如我们所想的一样吗？〉。

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