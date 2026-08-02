杨佩珊 -应届毕业生分享：DSE考的是坚持｜教评心思

中学文凭试放榜后，刚摘下丰硕果实的几位同学，特意回校向中五学弟妹分享备战路上的苦与甘，这场分享会正是一场承传与感恩的约会。

信老师、信自己

中学文凭试放榜后，刚摘下丰硕果实的几位同学，特意回校向中五学弟妹分享备战路上的苦与甘，这场分享会正是一场承传与感恩的约会。（作者提供）

这群应届毕业生所分享的，远不止是温习时间表或答题技巧。他们真诚地谈及如何面对模拟考试失利的低潮、如何在中六的课堂与休息间寻找平衡，甚至坦诚分享自己曾因压力而失眠的经历，如何善用暑假和中六的频繁测考，化压力成为动力。最让人感动的，是他们主动预留大量时间让学弟妹发问个人问题。当学弟妹表达担心因天资而未能考得好成绩时，师兄坚定地回答：「文凭试考的是坚持，不是智商。我中六上学期预测成绩只是边缘，但我信老师、信自己。」

延伸阅读：翁港成 - 艰难教育抉择！300人争3个中一叩门学额 学校如何拣选学生？｜教评心思

这份「信老师」的底气，正是活动最动人的一幕。同学在分享中，多次提及老师如何利用放学后时间为他们补底，如何在他们濒临放弃时说一句「我睇好你」。一位男同学说：「老师的笔记，我唔舍得丢，因为每一页都有佢手写嘅鼓励说话。」老师正是用无数个清晨与黄昏，成为这一届学生成长的后盾。

这群毕业生今日站在台上，同时亦成为学弟妹的另一道后盾。他们把老师给予的养分，转化为对学弟妹的无私分享。把自身曾经的迷惘与突破，化为一句句真挚的建议。这不正是对母校最美好的回馈吗？不是以金钱或名誉，而是以自身走过的路，为后来者点一盏灯。当中五同学在问答环节结束后仍围着师兄姊请教时，这份承传已悄然生根。

延伸阅读：尹淑芬 - 小学55周年校庆 才艺汇演如何吸引观众？｜教评心思

这群毕业生的付出，尽是表现了同学的归属感与感恩之情。我想，教育最美的循环莫过于此。从老师无私地付出，学生铭记于心，然后在适当的时候，将这份爱传给更年轻的一代。今日他们是分享者，明日中五同学成为分享者，成长与爱的火炬便这样一棒一棒传下去。

真正成功的教育从不局限于课堂，而在于人与人之间真诚的影响。一间学校最宝贵的资产，从来不是设施或排名，而是这份代代相传、感恩与回馈的温柔情谊。我为学生的成长骄傲，更为这校园里永不熄灭的爱而深深感恩。

撰文：仁济医院罗陈楚思中学校长、教育评议会执委 杨佩珊

本文原标题为〈真正的成功是承传与感恩〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<