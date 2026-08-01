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笨泥爸爸 - 2026书展印记 阅读是最佳、最有益的亲子活动｜父中作乐

知识转移
更新时间：14:30 2026-08-01 HKT
发布时间：14:30 2026-08-01 HKT

今年书展早已曲终人散，会场也相继换成动漫展、猫博览等其他大型展览。怎么还写？有苦衷的。

一年一度「朝圣」书展

工作期间抽空到处走走，儿童天地「排长龙」的依旧是那些卖补充练习的出版社，然而，逗留在绘本和故事书摊位的大小朋友也有不少。（资料图片）
工作期间抽空到处走走，儿童天地「排长龙」的依旧是那些卖补充练习的出版社，然而，逗留在绘本和故事书摊位的大小朋友也有不少。（资料图片）

对于我这个一向「四体不勤」、「昼夜不分」，长时间坐在电脑前打键盘的媒体工作者而言，困身在会展那7天朝10晚10的任务，可说是近年最难忘的工作体验，无论在体力或是精神上，都是绝对的高强度劳动。是故过了足足10天，身心才恢复过来，赶快把当中的经历和感觉记录下来。

延伸阅读：笨泥爸爸 - 阿嬷的「潮语」｜父中作乐

书展印象最深的是「人潮」。书展首数天早上都下着大雨，但也挡不住读者们一年一度前来「朝圣」的决心。下雨也有好处，以前人们抗拒去书展的其中两个原因，就是暴晒级的气温和超长的人龙。今年有雨点缓解暑热，加上港铁多了会展站，分担了湾仔站那边的人流，入场顺畅得多。

个人最喜爱的书展时刻，是一些资深作家来到摊位跟读者会面，前辈们的写作经验平时没机会听到呢！这次更得悉他们开始用AI协助创作，大潮流真是没法挡。

另外，也有年轻作家的新作品分享，看到他们精致的手中书令我惭愧不已，明明发誓今年要出版自己的书，可惜总是「为他人作嫁衣裳」。明年，我的作品一定要面世！

延伸阅读：笨泥爸爸 - 曾为书展拼到声沙疲惫 竟然从不带儿子逛书展？｜父中作乐

今年筹备了一次舞台活动，现场演出的紧张情况，仿佛重回电视台办颁奖礼的日子。最后要多谢一众前来探班的新旧好友，以及后勤基地人员的无限量支援，令我顺利过渡这一个星期。

工作期间抽空到处走走，儿童天地「排长龙」的依旧是那些卖补充练习的出版社，然而，逗留在绘本和故事书摊位的大小朋友也有不少。阅读始终是最佳和最有益的亲子活动，就算书展完结，家长也可以在家开小型书展呢！

撰文：资深儿童传媒人、《亲子王》前主编 笨泥爸爸

本文原标题为〈2026书展印记 〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

笨泥爸爸简介:

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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