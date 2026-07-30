陈家铭 - 智启未来：在「优化架构」学习圈中见证创新科技（如人工智能）促进自评及管理效能｜来论

业界共学、共创与专业成长的随笔

作为教育局质素保证分部「优化学校发展与问责架构」学习圈（下称「优化架构」学习圈）的参与者，回首这一年与伙伴学校结伴同行的旅程，最深刻的体会莫过于这不单是一场技术层面的「数字教育」尝试，更是一场关于教育管理思维的范式转移。

一、共同的航标：在PIE 循环中拥抱创新科技

本年度学习圈的主题明确聚焦于「创新科技（如人工智能）促进自评及管理效能」。在多场研讨活动中，我们观察到各伙伴学校不再将学校自我评估（SSE）视为繁琐的行政负担，而是致力于将「策划（P）— 推行（I）— 评估（E）」的循环，透过人工智能（AI）进行智能化重塑。

业界的共识在于，AI 的引入让数据不再仅仅是冷冰冰的成绩报表，而是成为了一种「发展语言」。透过AI 辅助数据分析，学校能更快速地处理海量资讯，识别出肉眼难以察觉的关联性，从而协助领导层精准地对焦目标，检视工作成效。这种变革的基础，正如我校所强调的，是建立在「数据为材、管理为基、素养为本」的校本发展框架之上。

二、荟萃智慧：多场全港性的专业交流分享活动

在过去一年举行的多个专业交流分享活动中，八所伙伴学校——涵盖中学、小学及特殊学校——展现了多元而精彩的实践案例：

特殊学校跨专业应用：我校分享了「数据为材、管理为基、素养为本」的发展框架，利用校本平台整合学生的睡眠、护理及行为数据，建立以检视数据为核心的跨专业协作团队，透过精准诊断学生情况检视正向支援工作成效，实现以数据驱动实证决策。

多元视角与学科应用：有学校探索运用AI 优化生涯规划教育的分析；有学校对比「人工」与「人工智能」自评模式的效能差异；伙伴学校分享了AI 在数学科应用后的关注事项调整，以及如何利用科技订定具体的学生学习期望。

跨领域尝试： 更有学校尝试将AI 应用于分析有特殊教育需要学生行为规律或国家粮食安全等国民教育议题的成效检视。

这种跨校的观摩与借鉴，极大地拓宽了参与者的想像边界。尽管各校校情、生源不同，但核心理念始终一致：最理想的方案是基于深刻自我了解人工智能所创造的校本实践。

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三、深度赋能：领导力觉醒与反思共同体的建立

学习圈活动中最动人的部分，是目睹了学校内部对话生态的重塑。

中层领导力的觉醒：透过掌握AI 工具，中层管理人员不再只是数据的「搜集者」，而是变成了能运用AI 辨识真问题、诊断现况和预测趋势的伙伴。

建立反思共同体：学习圈建立了一个平等、开放的对话平台，在教育局促导员的交流与支持下，学校团队能基于客观数据共同探讨策略的有效性。

专业判断的核心：交流中各校均强调，AI 是辅助工具，无法取代教师的专业判断。我们学习如何向AI 提出具体、关键的指令（Prompt），并结合校情与专业经验解读分析结果。

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四、结语：回归初心，惠及学生

「优化架构」学习圈的最终目的，是通过提升专业能量与反思文化，让自评工作转化为促进学校持续发展的动力，我们透过分享学校领导层带领团队进行自评的实践经验，促进学界专业交流。在早前的「优化学校发展与问责架构」全港业界分享活动当日，参与情况极为踊跃，实体和线上出席者逾千人，充分显示业界对精进自评效能的热切追求。

回首这段旅程，我们深刻体会到优化发展与问责的核心终究是人的成长。让我们继续以专业凝聚力量，以创新促进发展，共同编织一个创新科技的教育新故事，最终目标始终如一，为了每一位学生的全人成长。

撰文：匡智绍邦晨辉学校陈家铭副校长

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