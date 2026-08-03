朱启文 - 退休校长分享版画与陶艺知识 用打印机制陶有甚么好处？︱视艺师语

今年6月，参与两项刻与印的活动。月初当木刻版画班的替工导师。主办单位两位年轻的主持，欲以上世纪30年代，由鲁迅倡议的中国新兴木刻运动起题，更引用德国木刻版画大师柯勒惠支的作品作参考，我制作两页笔记，并加入郑振铎于战火抢救传统版画的事迹。

中国近代版画发展

鲁迅曾资助出版《北平笺谱》。图为浙江绍兴的鲁迅纪念馆。网上图片

是时，随着西方石印、胶印等新式印刷技术盛行，中国传统的木刻雕版乏人问津，甚或当作废木料烧毁。郑振铎和鲁迅等文化界人士自费委托荣宝斋，利用硕果仅存的刻工与技术，重新雕版翻印，于1933年底出版了《北平笺谱》。

此外，郑振铎进行了严谨的学术考证，数年间完成一套24册的《中国版画史图录》。书中从公认为最早的木刻版画，即于唐代咸通九年（西元868年）制作的《金刚经》扉页开讲，梳理至清末的民间年画，十分珍贵。

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月底往石硖尾工厦的陶室听「凝形之外：从陶艺到演算法」讲座，陈思光、莫铠靖师徒二人对谈，轻松充实。2018年，两人与陶泥打印机初遇，展开演算法之旅。讲座从「初遇」到「未来」，共5章节，并以个人创作，演绎创作意念及发展方向。陈思光称运用打印机制陶，门槛较低，易于大众参与，目前学校资讯科技教育先进，笑称自己用的还是小学生用的软件，创作过程遇难解难，精益求精。

莫铠靖称打印机为创作伙伴，如同拉坯机，然而陶泥打印机具多功能和精细度，容让陶艺家高度参与，甚或与之产生对话，有助思考，他提出数码匠人精神（Digital Craftsmanship）一词。打印作品看似千人一面，但过程中会因材质、喷嘴及天气的转变，产生不同的效果，每件作品均是独一无二的。陶室展场同期展出莫铠靖的作品，他以化石、珊瑚及古旧的电子产品为题，留下岁月的痕迹。

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百年前后，继承先贤守护文物，开拓创作视野，今天我们不止传承手艺，还随着科技发展，与时并进，探索媒体的可塑性，刻印美好的未来！

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撰文：香港美术教育协会前执委会成员、荣休校长 朱启文

本文标题原为〈刻印未来〉。

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