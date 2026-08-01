Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈瑞良 - 家校「同频」教育 为孩子奏出和谐乐章｜对的话语

知识转移
更新时间：06:00 2026-08-01 HKT
发布时间：06:00 2026-08-01 HKT

教育这件事，说来玄妙，其实不过是几个人一起手把手，陪伴孩子成长罢了。家里有父母，学校有老师，若两边唱的不是同一个调子，孩子便夹在中间，两头为难。我时常想起「二人三足」的游戏：两人的脚绑在一起，口号一致、步伐整齐才能向前奔跑；若一个往东、一个向西，结果只有摔一个跤儿。父母与老师，正是被「孩子」这条无形的绳索绑在一起的伙伴，谁也离不开谁。

生活即教育

所谓同频，并非要求家长与老师角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交响乐团里，各种乐器都有自己的音色，能够协奏共鸣，便是一首和谐的乐章。（示意图）
所谓同频，并非要求家长与老师角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交响乐团里，各种乐器都有自己的音色，能够协奏共鸣，便是一首和谐的乐章。（示意图）

从前的伯牙与子期，知音人心意相通，传为高山流水的美谈。可惜现实中，家长动辄责怪老师，老师又嫌家长过度溺爱，两边各说各话，缺乏定见，令孩子无所适从。这让我想起《伊索寓言》里父子和驴子的故事，他们听从路人的七嘴八舌，最后竟把驴抬着走。现代的家长和老师，若经不起外界的风吹草动，昨天听权威说求学求分数，今天听专家话最紧要好玩，彼此摇摆不定，孩子便也跟着团团转，到头来一无所获。

延伸阅读：陈瑞良 - 为培养孩子韧性 父母要先给予1种权利｜对的话语

其实父母二人若不同频，同样会惹来麻烦。孩子累了想先玩，父亲有一个想法，母亲又有另一个说法，孩子立刻学会钻空子、见风使舵。这便像传说中的双头鸟，两个头互相猜忌，一个要吃好东西，另一个偏去吃毒草，结果同归于尽。

陶行知说「生活即教育」。生活中的同频，无非是多商量、多沟通，心平气和地坐下来谈。所谓同频，并非要求家长与老师角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交响乐团里，各种乐器都有自己的音色，能够协奏共鸣，便是一首和谐的乐章。

延伸阅读：亲子育儿｜培育孩子情绪韧性 家长应「做甚么」与「不做甚么」？｜对的话语

一盆上好的盆景，讲求主干苍劲、侧枝舒展、高低错落、刚柔并济，不必强求形制统一，却因彼此呼应，才可得出一幅气韵生动的景致。愿天下的父母与老师们能够同频共振。毕竟大家心里装着的，都是同一个孩子的将来。这条路不长，却需要我们牵着手，一步一步，稳稳当当地走完。

撰文：保良局黄永树小学校长 陈瑞良 

本文原标题为〈同频〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

陈瑞良简介:

作者为保良局黄永树小学校长；偶会揭页，为沾书香；偶然爬格，聊以清心。

最Hit
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
10小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
19小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
21小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
9小时前
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
影视圈
9小时前
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分。
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分
影视圈
13小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
2026-07-30 16:53 HKT
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老定有报应｜Juicy叮
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老一定有报应｜Juicy叮
时事热话
15小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
21小时前
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
饮食
2026-07-30 18:53 HKT