陈瑞良 - 家校「同频」教育 为孩子奏出和谐乐章｜对的话语

教育这件事，说来玄妙，其实不过是几个人一起手把手，陪伴孩子成长罢了。家里有父母，学校有老师，若两边唱的不是同一个调子，孩子便夹在中间，两头为难。我时常想起「二人三足」的游戏：两人的脚绑在一起，口号一致、步伐整齐才能向前奔跑；若一个往东、一个向西，结果只有摔一个跤儿。父母与老师，正是被「孩子」这条无形的绳索绑在一起的伙伴，谁也离不开谁。

生活即教育

所谓同频，并非要求家长与老师角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交响乐团里，各种乐器都有自己的音色，能够协奏共鸣，便是一首和谐的乐章。（示意图）

从前的伯牙与子期，知音人心意相通，传为高山流水的美谈。可惜现实中，家长动辄责怪老师，老师又嫌家长过度溺爱，两边各说各话，缺乏定见，令孩子无所适从。这让我想起《伊索寓言》里父子和驴子的故事，他们听从路人的七嘴八舌，最后竟把驴抬着走。现代的家长和老师，若经不起外界的风吹草动，昨天听权威说求学求分数，今天听专家话最紧要好玩，彼此摇摆不定，孩子便也跟着团团转，到头来一无所获。

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其实父母二人若不同频，同样会惹来麻烦。孩子累了想先玩，父亲有一个想法，母亲又有另一个说法，孩子立刻学会钻空子、见风使舵。这便像传说中的双头鸟，两个头互相猜忌，一个要吃好东西，另一个偏去吃毒草，结果同归于尽。

陶行知说「生活即教育」。生活中的同频，无非是多商量、多沟通，心平气和地坐下来谈。所谓同频，并非要求家长与老师角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交响乐团里，各种乐器都有自己的音色，能够协奏共鸣，便是一首和谐的乐章。

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一盆上好的盆景，讲求主干苍劲、侧枝舒展、高低错落、刚柔并济，不必强求形制统一，却因彼此呼应，才可得出一幅气韵生动的景致。愿天下的父母与老师们能够同频共振。毕竟大家心里装着的，都是同一个孩子的将来。这条路不长，却需要我们牵着手，一步一步，稳稳当当地走完。

撰文：保良局黄永树小学校长 陈瑞良

本文原标题为〈同频〉

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