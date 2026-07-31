陈卓禧 - 中国AI进程 由DeepSeek时刻到Kimi和WAIC时刻｜卓言絮语

一年多前，内地科创企业发布DeepSeek-R1，以算法创新和训练架构优化打破了「算力决定一切」的矽谷信条，震动全球，当时甚至冲击纳指大跌两成，因类比冷战期间的Sputnik Moment而被称为「DeepSeek时刻」。

体现中华智慧

这届WAIC，全球首个AI领域的政府间国际组织「世界人工智能合作组织」（WAICO），由29个国家签署成立，总部设在上海。（中新社图片）

10多天前，内地Moonshot AI发布重磅Kimi K系列，推出全球顶级综合能力的万亿级开源模型，以大约三分一成本直逼美国龙头闭源模型，在美国加码管制晶片输华、西方普遍预期中国前沿大模型无法突破代差的时候，再次造成巨大冲击。

Kimi进逼引起美国政圈及AI大模型龙头企业恐慌，密谋以扩大制裁名单和禁用中国大模型来阻止中国进步，却激起美国AI上下游企业的反弹，晶片霸主NVIDIA黄仁勋和美国大中小企业都劝喻政府不要禁用中国大模型。中美AI竞争，引起美国国内政商金融界的分裂，也是两国科创发展两条路线之争。

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美国依仗科技和金融优势，采取砸大钱投资晶片和技术开发，然后以闭源方式谋取最大商业利益，形成资本、半导体及技术的垄断闭环，而中国则采取轻投入、低成本、开放共享共生的策略，形成良性生态，另辟赛道。

如果「DeepSeek时刻」是中国造出世界级AI模型的破冰点，「Kimi时刻」是确认点，那么这个月中下旬举行的「2026世界人工智能大会」（WAIC 2026），则是中国在AI竞争中，由技术层面走向战略性国际治理层面的竞争升维时刻。

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这届WAIC，全球首个AI领域的政府间国际组织「世界人工智能合作组织」（WAICO），由29个国家签署成立，总部设在上海；另外，发布《工业人工智能：治理框架》白皮书、启动编制《全球工业具身智能导则》、发起《智能体互信互联互操作全球合作倡议》、发布《全球人工智能治理指数（2026）》等，代表竞争逻辑的战略转折。

Kimi与WAIC 2026的合力，将技术能力转变为全球影响力，在AI领域打造多元路线、多方参与的竞争与共存格局，落实人类命运共同体理念。这也是科技与人文科学的结合，中华智慧在数字年代的体现。

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撰文：港专学院及香港专业进修学校校长 陈卓禧

本文原标题为〈由DeepSeek时刻到Kimi和WAIC时刻〉

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