李建文 - 「绿点子」发明竞赛 让香港中学生走向国际舞台 以科技服务社会｜墙角寒梅

早前，本校同学代表学校前往台湾高雄，参加「2026年第8届绿点子国际发明暨设计竞赛」，并于来自不同地区的30多支参赛队伍中脱颖而出，荣获银牌。这份成绩不仅是对同学努力的肯定，更让我们看见年轻人以创意回应世界议题、以科技服务社会的无限可能。

创造美好明天

早前，本校同学代表学校前往台湾高雄，参加「2026年第8届绿点子国际发明暨设计竞赛」。（图片来自正修科技大学IG）

「绿点子」代表绿色科技。随着全球暖化、能源消耗及环境保育等问题日益受到关注，如何运用创新科技改善人类生活，同时守护地球，已成为世界各地共同努力的方向。这项国际比赛正是希望通过年轻人的创意与发明，激发更多解决环境问题的新思维，并促进国际交流，让不同地方的年轻人彼此学习，共同为可持续发展作出贡献。

比赛背后，没有一步登天的成功。参赛同学连日来挑灯夜战，反复测试作品，不断修改设计，从最初的构思、模型制作，到简报演练，每一个细节都凝聚着团队的心血。创新从来不是灵光一闪，而是在一次又一次的尝试、失败与修正中逐步实现。

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令笔者更欣赏的是，同学们在比赛期间展现的自信与国际视野。面对来自世界各地的评审和参观者，他们以流利的英语及普通话介绍作品，清楚阐述设计理念及环保价值，充分展现香港学生良好的语言能力、沟通技巧及应变能力。

经过首轮评审后，同学们顺利晋级第二轮。评审对作品的创意及实用性给予高度肯定。令人欣慰的是，同学们没有因为获得赞赏而自满，而是立即优化作品，力求精益求精。这种不断追求进步的学习态度，正是创新精神最珍贵的地方。

最终，同学们荣获银牌。取得奖牌固然值得高兴，但比成绩更重要的是，他们在过程中学会了合作、坚持、沟通与反思，也真正体会到创新并非只存在于课本，而是源于对生活的观察、对问题的思考，以及改善世界的初心。

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教育的使命，不止是培养懂得应试的学生，更要培养敢于创新、勇于实践、乐于承担的未来人才。看到同学们带着作品走向国际舞台，以创意回应全球议题，令笔者深感欣慰。期望他们继续保持求知若渴、精益求精的精神，把这次比赛的经验化作未来学习的动力，为香港、为社会，甚至为世界带来更多「绿点子」，创造更美好的明天。

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撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈绿色创新，让世界看见香港青年〉

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