林溢欣 - 声嘶力竭的背后｜中新学林

这些年来，我一直相信在自己的位置做好自己的事，也就有人懂得欣赏，不欣赏也起码有人谅解和明白。从事补习15年了，在很多外人眼中「赚到了大钱」的看法下，我自问没有花甚么时间「享受成功、享受富贵」，我还在自己的岗位上，认真地对待每一份工作、每一节的课。

无悔无愧

我回应是因为，一直以来有甚么事情，我都不作逃避。我重视和你们每一个的对话，也在意你们每一个人的看法。（示意图）

退一步想，我还是当日的自己吗？还是自己已有转变而不自知？这是我不断自省的问题。课后我还是会问助手，刚才那课教得如何，好不好？有没有问题？如果说，你觉得我上堂「hea咗」，那么我只能说，我已在力所能及的情况下付出我所能支付的所有。因为，我已不是二十出头，不是那个不用睡不用吃饭，声线还能时刻激昂的那个我。然而在能力之内，我还是不惜一切，声嘶力竭地呐喊着。岁月也许能磨平课堂的新鲜感，也许能消耗我的体力，但从没减退我对教学的认真。

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说到热诚，再说教学。我和团队上下发展出来的一套教学理念和教材，是我一直以来最引以自豪的事。如果你是新生，我相信你会发现笔记有很多意想不到的元素。而我的旧生，当初接收笔记时的「满足感、新鲜感」是否也随时间减弱呢？我不清楚也不知道。只是，我还是不断在构想新的可能，也在不断完善手上的一切。阅读模拟卷不知何时开始变成了每期都有的惯例，每期的作文卷、阅读卷的选项题和三式判断加上答案分析，新增了病句练习、阅读卷长问题的骑钉套装。我只是想，有甚么想到而力能所及的，那就努力做吧。

我的团队从不同的模拟卷到日常的说话训练、作文批改，我给予他们的压力是难以想像的。以我们面对学生人数之多，我还是对他们感到满意同时心怀内疚，如果他们有错、做得不够完善的地方，问题也应该在我，不在他们。这些年来，我从团队里抽调人手全面安排编订笔记的日程，每期（只计常规）200多页的内容，从制作、校对、审核我都一一参与，不希望有太多的错别字（还是会有），不希望有不达标的地方。

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要说的话还有很多，要解释要剖白也许要花上更多时间。从写这段文字开始，其实我最在意的还是学生。不在于你们补不补习，坦白说，合则来，不合则去。林溢欣不是市场唯一的选择，补习可贵之处在于你们能作出个人抉择。我回应是因为，一直以来有甚么事情，我都不作逃避。我重视和你们每一个的对话，也在意你们每一个人的看法。能够说明的，我起码尽了能力一一说明。如此，则作为老师的我也能无悔无愧。

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撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

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