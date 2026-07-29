张佩姗 - 《聆听．西南联大访谈录》 抗战学生在烽火中铸就脊梁｜读具慧眼

如果有一天，警报响起，你要抱着书本往外跑；头顶是轰炸机，脚下是泥泞，课室只有一层铁皮屋顶；下雨时教授的说话被雨声完全淹没……你还会去上课吗？80多年前，有一群中国年轻人，他们每天都在回答这个问题。

8年抗战继续上课

《聆听．西南联大访谈录》

1937年，抗日战争全面爆发，北大、清华、南开3间大学被逼南迁至昆明，在硝烟中建立西南联合大学。整整8年，师生在极度匮乏的条件下，没有中断过一天教学。这段历史，正是我们今日能安心读书的一个重要理由。

《聆听．西南联大访谈录》记录亲历者晚年的口述——没有宏大叙事，只有一件件小事：闻一多在警报声中讲《诗经》，物理系学生用废铁自制实验仪器，女生宿舍的泥墙贴满手抄诗句。那个年代，茅草棚下的教室，盛放着中国最璀璨的心智。

延伸阅读：叶雪姸 - 只剩下树墩的大树会快乐吗？从《爱心树》反思父母的爱｜读具慧眼

书中杨振宁的访谈令我印象尤其深刻。杨振宁与李政道同为联大学生，1957年共同摘得诺贝尔物理学奖，震惊世界。杨振宁忆述同窗邓稼先，联大毕业后赴美再回国，隐姓埋名，主持原子弹与氢弹研制，以生命换来大国的脊梁。另一位联大校友、航天科学家王希季，后来成为「两弹一星」元勋，奠定中国航天事业的基础。

3个名字，3条人生路，从同一片战火中走出来。香港的年轻朋友，你认识他们吗？也许你听过杨振宁，却不知道邓稼先；也许你听过两弹一星，却说不出一个名字。我们的教育，似乎亏欠了年轻一代这重要的一课。从九一八到抗战胜利，14年山河破碎；此后数十年的艰辛建设——中国能有今日的面貌，是一代人燃尽自己换来的。这段历史，作为中国人，我们有责任去了解、去记住。

延伸阅读：吕浩荣 - 《其实考试可以好Easy》 全方位备试攻略 微调书桌布置可「秒速专心」！｜读具慧眼

读这本书，我希望香港每一位学生都能走进这段历史，认识这些名字。作为中国人的身份，不是一个标签，而是一份传承。理解了它，才知道自己站在哪里；站稳了，才能真正走向更广阔的世界。

最好的图书馆，是有文化厚度的阅读空间，让人与不同时代的心灵相遇。愿《聆听．西南联大访谈录》成为香港年轻人进一步认识祖国的敲门砖——多一分好奇，多一份自豪。

撰文：中华基督教会铭基书院校长 张佩姗

本文标题原为〈在烽火中铸就脊梁〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<