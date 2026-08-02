吴家豪 - 从24节气到航天科技 将中国文化融入STEAM教育｜学友智库

从古人夜观星象，到今日中国航天员漫步浩瀚宇宙，人类始终通过探索自然，默默实践着庇佑家园的国家安全使命。

先从24节气说起

天气对农业非常重要。新华社图片

要让学生理解航天科技的本义，我们可以从先祖的24节气说起。日升月降，星辰流转，古人没有望远镜，却凭智慧通过测量日影、观察北斗七星，精准计算出地球绕太阳公转的轨道，并将其划分为24等份，这就是24节气的雏形。在中国农业社会，气候无常是生存最大的威胁。人们正是依靠这套科学规律来预测大概的气候，春耕秋收。

每一个节气的命名，都蕴含着前人对大自然规律的掌握，让百姓在变幻莫测的环境中安身立命。24节气其实就是运用科学智慧，为国民抵御天灾、保障粮食安全而筑起的一道无形防线。早在千百年前，科学就已经安静而坚定地保护着这片我们热爱的土地。

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当我们把这份历史文化的底蕴带入现在的STEAM课堂，古时的节气计算与最前沿的航天科技便产生自然联系。今天，我们将结合工程与技术的人造卫星——「风云」送入宇宙，它能在距离我们几百至几万公里的轨道上运转着，承传着24节气的使命。虽然科技的载体改变了，但背后那份庇佑苍生、造福人群的初衷始终如一。

这些高精尖的航天科技并非遥不可及，相反，它们早已融入日常生活中，体现在每一次自然灾害发生前的及时预警里。国家发展航天科技，就像古人制订24节气一样，都是为了在面对未知的自然挑战时，为国民撑起科学保护伞。这把保护伞，保障了社会经济的稳定，是现代国家安全体系中不可或缺的一环。

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真正的STEAM×航天教育，并不是单纯地教导学生如何制作水火箭，而是让他们在科学与科技的实验中，体会这种承先启后的智慧，明白这份探索的力量源于深厚的文化底蕴；并在未来将所学的科学知识，化作守护祖国的力量。

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撰文：小学数学科主任 吴家豪

本文标题原为〈默默的守护——从24节气到STEAM×航天教育〉。

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