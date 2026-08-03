凌婉君 - 子女步入青春期初期 社工3个家长贴士 助情绪波浪中成长｜家长教室

我家的小女儿踏入10岁，开始步入青春期的初期。「青春期」意味着女儿离成人又迈进一大步，但同时也代表着妈妈的「烦恼期」正式拉开序幕。

陪伴子女茁壮成长

作为妈妈，我要多向她表达她在不同群体中的重要角色，并充分重视她对各种事情的观点与看法，给予她足够的安全感。（示意图）

受青春期贺尔蒙周期的影响，女儿的情绪就像起伏不定的波浪，变化无常且难以捉摸。举个例子：暑假期间，女儿获安排到外地训练。当她得知教练安排她与某位好友同房时，顿时感到无比兴奋，整天开怀大笑。然而随后她收到另一位好友的讯息，对方对住宿安排表示不满，并希望女儿向教练提出更换室友。这让女儿顿时陷入两难、犹豫不决。瞬间，她的情绪波浪急剧下滑，变得没精打采。

延伸阅读：凌婉君 - 谈心时 父母要全心倾听︱家长教室

这个阶段的她，一方面展现出强烈的自尊心，为了微不足道的小事而感到受伤；另一方面却又陷入深深的矛盾中，极易受外界影响。作为妈妈，我又该如何陪伴并帮助青春期的她顺利成长呢？

第一，让她知道自己有多重要与有价值。女孩子天生对情绪较为敏感，而青春期的女孩这种敏感度更为显著。作为妈妈，我要多向她表达她在不同群体中的重要角色，并充分重视她对各种事情的观点与看法，给予她足够的安全感。

第二，让她相信自己是有能力的。我会多与她分享她曾经做得到、做得好的事情。即使事情最终结果如何，重点是要多欣赏她积极面对挑战的「思维与态度」，而非仅仅关注胜负与成败。

第三，鼓励她开阔视野、增长见识。面对不同人的意见与期望时，我会鼓励她先学会多角度了解事情，并主动寻求不同的知识来验证对错，最后再依据自己的分析与见识去解决问题。千万不要人云亦云，要基于自己的经验与思考，有自信地与他人分享独立的观点。

延伸阅读：凌婉君姑娘 - 把挑战转化为成长机遇｜家长教室

女儿从前是我的小宝贝，现在她长大了。我要做好心理准备，她成长为独立自主的人；我也要好好调整自己，协助女儿建立自主的能力，陪伴她茁壮成长。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

撰文：香港青年协会家长全动网社工 凌婉君

本文原标题为〈陪女儿在情绪波浪中学会成长〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<