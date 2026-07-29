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何汉权 - 历史与文化的向心力 实践「世界之中国」｜教育现场

知识转移
更新时间：06:30 2026-07-29 HKT
发布时间：06:30 2026-07-29 HKT

古文明的诞生，文化的演进，挨着大江大河的广袤之地，于生存、生活、生计与族群繁衍，千家万户，邦国分立，活水源流之处，显然占有极大优势。从世界历史演变的视角俯瞰，历史文化专家学者公认的四大文明，由东往西走，分别是中国的黄河流域文明；印度的印度河流域文明；于今天伊拉克与伊朗等地的幼发拉底河及底格里斯河「两河」流域文明；地处非洲埃及的尼罗河流域文明。

传播中华优秀传统文化

于今天伊拉克与伊朗等地的幼发拉底河及底格里斯河「两河」流域文明；地处非洲埃及的尼罗河流域文明。（新华社图片）
于今天伊拉克与伊朗等地的幼发拉底河及底格里斯河「两河」流域文明；地处非洲埃及的尼罗河流域文明。（新华社图片）

踏入16世纪以后，欧美的军事、经济、科技，以及伴随而来的宗教、文化影响力，无远弗届，霸强殖民侵略，是世界列强出入别国的世界标准模式。前述四大亚非文明古国，无法避免欧美力量的覆盖，都受到不同程度、不同形式的侵略，英国人直接统治印度近百年；埃及同样被英国管治超过半个世纪；伊朗及伊拉克于第二次世界大战前后的一段长间，受英美直接或间接的干预，从未休止。今天，美国击杀两伊领袖，恐怖野蛮的行径是有迹可寻的。至于黄河流域文明的中国，近代百年，受欧美列强连日本在内的侵略，受害极深，整个大陆，几乎沦为次殖民地，土地被践踏，人命沦丧，珍贵文物被抢夺。

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如今，四大文明古国中，能积存军事、科研、经济与政治综合国力，可以挺直脊梁，与美欧列强据理力争，全方位保家卫国，守护最核心的，能使千万老百姓向心的精神基石，即中华优秀传统文化，就是黄河流域文明的中国。

记得特朗普第一次在任美国总统期间访问中国，提到埃及文化有8000年历史最为古老，国家主席习近平回应，埃及更古老一些，但是文化没有断过流，始终传承下来的只有中国。确实，今天的中国，对历史与文化的重视，既视之为重要的治国理念，崇文尚德，务实创新，已被千千万万教育专业工作者视之为教学使命。

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笔者认为，传播中华优秀传统文化，是实践「中国不仅是中国之中国，而且是世界之中国」的专业之路，这也是「一国两制」下香港整体教育要融入并服务国家发展大局，必须阅读传承创新的一章，坐言起行，以中华优秀传统文化之声，唱好中国，唱好香港。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文原标题为〈历史与文化的向心力〉

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何汉权简介:

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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