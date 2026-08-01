从「刷屏」与「洗版」 看网络用语的构词智慧｜语文探骊

「刷屏」是新兴的网络词汇，因表达生动凝练而广为网民接受，2016年更收录于《现代汉语词典》第7版，足见其使用范围之广。

解构「刷屏」词义

「刷屏」与「洗版」有甚么分别呢？示意图

在网络语境中，「刷屏」主要有两种意思：一是在社交平台上连续、密集地发布内容；二是某一事件在网络上被大量转发、讨论。两者场景不同，却都指向「短时间内资讯密集，仿佛覆盖整个屏幕」这一核心特征。可见，「刷屏」能把复杂的网络行为化为简明形象的说法，这也是它迅速流行的重要原因。

从汉语构词角度看，「刷屏」是典型的动宾结构：「刷」是动作语素，「屏」是受支配的对象语素。「刷」本义为用刷子拂拭、涂抹，在「刷屏」中不再指具体动作，而引申为「快速、反复进行某种操作」；「屏」则是「电子屏幕」的简称，指出动作发生的场域。两者结合，便形成「快速重复发布资讯，使屏幕被内容占据」的意思。此词的妙处还在于它带有鲜明的隐喻：反复发送相似的内容，使屏幕被填满，这容易令人联想到用刷子涂抹墙面的动作。这种由实体动作转化为网络行为的联想，使词义直观易懂，也增强了传播力。

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从语言效率而言，「刷屏」亦符合网络时代的表达需要。它只用两个字，便浓缩了不断发布资讯、把屏幕填满的意思。日常聊天，一句「别刷屏了」即可让对方明白；新闻事件发酵时，一句「全网都在刷屏」也能概括讨论热度。这种「以简驭繁」的能力，正体现网络用语短小、易懂、易传播的特点。

值得注意的是，「刷屏」在内地广泛使用，在香港则有意思相近的说法——「洗版」。「洗版」产生于早期论坛环境，当时「版面」还是重要资讯单位；若有人大量发布内容，覆盖原有版面，便被称为「洗版」。相比之下，「刷屏」更贴近智能手机时代的使用经验。

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两地用词虽异，构词思路却相通：「洗」与「刷」皆由具体动作引申而来，「版」与「屏」则对应不同时代的资讯载体，显示汉语面对新事物时，往往会循相近的构词路径生成新词。

撰文：香港中文大学社会科学院一年级学生 朱依萱

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈一「刷」满「屏」：网络用语的构词智慧〉。

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