陈伟邦 - 台北「流动的南方」水墨画展 云集40多位艺术家 展现海洋文化特质｜艺文荟

走访刺激的云南后，这星期又将到台北旅行。今次有两个特别要去的展览，一个是「流动的南方」展。这个展览是蔡文洁博士策划，并由「天人共创」粤港澳大湾区水墨概念协会主席黄约翰及会长江玉庭发起及落实进行。这次第15届画展将有40多位艺术家参展，声势浩大，十分难得。举行地点设于台湾师范大学德群画廊。

赴台参观艺术展览

《Beyond the Aesthetic and the Anti-Aesthetic》

据蔡博士文章介绍：「『流动的南方』所提出的『南方』，并非单纯的地域指涉，而是一种源自海洋文明、多元文化交流与迁徙经验所孕育出的文化精神。在漫长的历史发展中，南方始终与海洋、港口、商贸、移动和交流紧密相连。相较于以土地与秩序为核心的内陆文明，海洋文化更展现出开放、包容、融合与创新的特质。不同文化在此相遇、碰撞、交会，也在流动中彼此吸纳、重新诠释，形成新的文化能量。因此，『南方』不是一个方向，而是一种观看世界的方法；『流动』也不止是变化，而是一种持续生成的生命状态。」对当代中国水墨艺术有兴趣的朋友必不能错过。

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另一个是位于台北市立美术馆，展题名为「超现实主义：对话中的世界」的大展。超现实主义并非一个已终结于过去的历史现象，而是一股与时代共振的动能。它是一种态度，一种未竟且不断演进的思维模式。纵观数十年的发展，超现实主义前卫艺术的主题与意象，在当下语境中尤具现实意义。关于身份认同、转变、非理性，以及对现实与感知的质疑，至今仍在深受超现实主义启发的作品中被反复辩证。

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纵观这两个一中一西的展览，都是甚具当代前瞻艺术态度特质及丰富启发性，实是暑假寻美之梦者必到的艺文景点。而在刚看完的《Beyond the Aesthetic and the Anti-Aesthetic》一书中，内容就充满着两个展览的话题张力！

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撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈台北「流动的南方」及「超现实」展〉。

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