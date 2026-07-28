梁超然 - 传统文法中学 适合培育资优生吗？｜雪中送炭

近年，香港教育界一再讨论「资优教育」的定位：究竟资优学生应该在一般文法中学生活，还是需要特别的制度与环境？这问题在我心中越来越逼切，因为它不仅是教育政策的辩论，更是我作为校长的切身经验。

做最好的自己

今年香港中学文凭试放榜，大宝贝的学校诞生了创校以来第一位「状元」。这位同学的故事令人动容：她曾获校方慧眼识才，跳过小六课程，并在中学阶段接受特别的学习计划。（资料图片）

我的两位大小宝贝就读于我心仪已久的直资学校。两间学校理念清晰，校长全情投入，管理卓越。今年香港中学文凭试放榜，大宝贝的学校诞生了创校以来第一位「状元」。这位同学的故事令人动容：她曾获校方慧眼识才，跳过小六课程，并在中学阶段接受特别的学习计划。最终，她选择在中文大学读医科，展开人生新章。这段经历，正好印证了「适切的制度」如何能让天赋真正绽放。

延伸阅读：梁超然 - 「26票的启示」 教育的真正胜利 不在于分数与奖项｜雪中送炭

然而，回望我任职的学校，却有另一番景象。5年来，我最感挫折的一件事，便是一位资优生的适应问题。早在中一，他因小风波引起注意，我察觉他在某方面极具天赋，遂安排特别课程栽培。果然，他成为本校首位在香港资优教育学苑夺得金奖的学生。但同时，他的存在也引起不少争议：部分同事欣赏他的才华，却有更多人认为他「不乖、不听话」，不符合传统「好学生」的标准。

这正是矛盾所在。传统教育强调纪律与服从，视「听话」为美德；然而资优生往往思维跳跃、独立自主，甚至带点反叛。他们的特质，恰恰与旧有框架格格不入。当制度未能包容，资优生便容易被边缘化，甚至失去在校园中发光的机会。

延伸阅读：梁超然 - 学校人事变动是好是坏？校长：最重要是坚守「以天下为己任」信念｜雪中送炭

我常自问：资优生是否适合在一般文法中学生活？答案并非简单的「是」或「否」。若校园能提供弹性课程、开放氛围与多元评价，资优生自然能在主流环境中茁壮成长。反之，若只以「乖巧」为唯一标准，他们便会被压抑，甚至被误解。教育的本质，应是让每位学生「做最好的自己」，而非揠苗助长或仅仅追逐镁光灯下的荣耀。

作为校长，我深知这是一条艰难的路。要改变同事的观念、要在制度中寻找空间，甚至要承受外界的质疑。但我仍相信，这正是教育的使命：不让天赋被埋没，不让才华因不合群而消失。资优教育不应只是少数菁英的舞台，而应是主流校园的一部分。惟有如此，才能真正开启上天赋予的礼物，让学生在星空月夜下，找到属于自己的光芒。

撰文：宁波第二中学校长 梁超然

本文原标题为〈我适合培育资优生吗？〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

