罗惠金 - 伊中中30周年 英语音乐剧 让学生发展潜能｜津中乐道

欣逢创校30周年，伊利沙伯中学旧生会中学（伊中中）于今年7月7日及8日举办校庆重头戏——筹备多时，中英剧团（Chung Ying Theatre Company）导师悉心指导排练的经典英语音乐剧《The Sound of Music》，并由学校管弦乐团现场伴奏，联同本校合唱团、舞蹈队竭诚献演。这场跨年级、跨领域携手创造的视听盛宴，不仅彰显我校在艺术教育与英语教学的深厚积淀，更是近年推行「正向教育」的亮丽成果。

正向人际关系

是次英语音乐剧从筹备、排练到正式公演，字字句句、每幕每景都凝聚着师生实践正向教育的汗水与智慧。（作者提供）

伊中中向来将正向教育元素深植于校园生活之中。本次公演难度极高，学生须以全英语演绎长近一小时的剧目，更要与管弦乐团即时现场伴奏互相配合。学校把舞台作为正向教材，引导学生在面对密集排练、高压挑战时，化焦虑为动力，磨砺抗逆力，追求卓越。

延伸阅读：方翠仪 - 中学服务学习 如何培养学生在反思中成长？｜津中乐道

「正向人际关系」是正向教育的核心支柱之一。音乐剧与现场管弦乐团的高效融合，极度依赖台前幕后上下一心，深刻体现「同舟共济」精神。学校平日非常注重培育学生的沟通与共情能力，同侪时刻互相扶持。这份与同伴并肩作战、甘苦与共的联系与归属感，正是幸福感的泉源。

这次结合语言、戏剧、舞蹈与音乐的表演，鼓励学生多元发展，全方位开发学生的潜能，为他们提供了超越自我的机会，于不同位置上发光发亮，在成就中肯定自我，同侪间互相欣赏。

延伸阅读：洪澍 - 中学校长倡3策略 家校携手培养学生AI素养｜津中乐道

教育之本，不独在于追求学术成绩，更在于让学生发展潜能、培育学生的正向情绪与内在韧性。是次英语音乐剧从筹备、排练到正式公演，字字句句、每幕每景都凝聚着师生实践正向教育的汗水与智慧。我们期望通过舞台向外宣告：在伊中中，每位学生都能在关爱与支持中，与同伴并肩创造让人惊喜的舞台奇迹，活出闪亮人生！

撰文：伊利沙伯中学旧生会中学校长 罗惠金

本文原标题为〈30载育才展卓越曲乐破茧翱青云〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<