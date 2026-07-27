黄正彦 - 历史普及鼻祖！明清纲鉴体史学如何诞生？为何特别易读？｜青史劄记

在资讯泛滥的今天，阅读历史的课外读物及观看网上影片早已成为历史普及正常不过的渠道。不过在印刷业进入商业化的明清两代，古人如何进行历史普及呢？《纲鉴易知录》为清代吴乘权的纲目体史学作品，正是当中的佼佼者。

源于宋代理学大师朱熹

纲目体为中国史学带来新方向。示意图

纲目体，也称纲鉴体，是宋代理学大师朱熹所发明的史学体裁。当中的「纲」及「目」分别指大纲扼要及细目枝节，而「鉴」则源自宋代史学家司马光《资治通鉴》一书。纲目体首次应用在朱熹《资治通鉴纲目》中，朱熹认为《资治通鉴》「本书太详，目录太简」，使读者难以掌握纲要，遑论钻研细节。故朱熹与门生赵师渊两人仿微言大义的《春秋》提其要作纲、效纬书《左传》辅经之用疏其绪为目，读者可分别掌握大纲与细节，轻易理解书中所述。吴氏则秉此理念编《纲鉴易知录》。

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吴氏总结前人作品，批评古代史家编辑无方致读者往往难以解读，读后又容易忘记，故从编辑史书做起。吴氏先向深谙史学的周子静请教，后与两子用6年编辑而成。书中内容由中国三皇上古史始，以明清鼎革为结尾。为贯穿历史性上下流通，吴氏在编辑此书人物时保留了各家所包括的三皇及五帝，重新梳理上古中国历史叙事，完整的记录也反映出上古帝王从「感生神话」到「父死子继」帝系传说的转变，见证华夏政权从母系部落到父系王权世袭的蜕变。

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《纲鉴易知录》影响了民国李伯通仿其体裁作《清鉴易知录》，撰写世宗至逊帝历史。但《清鉴易知录》为变体，不再使用纲、鉴二字而是用编、纪表示纲，直接用小字体代表鉴。《纲鉴易知录》不但影响后学，更经传教士之手飘洋过海到达大洋彼岸。耶稣会传教士到达中国后，发现中国比欧洲更为古老，因此耶稣会传教士不但将科学传至中国，更将中国上古史带回欧洲，将中国上古感生神话结合《圣经》，试图联通世界的上古史，而起源正是《纲鉴易知录》一书。

撰文：作者为2024年香港青年史学家年奖得主 黄正彦

本文标题原为〈历史普及鼻祖：明清纲鉴体史学发展与流传〉

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