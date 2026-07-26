翁港成 - 艰难教育抉择！300人争3个中一叩门学额 学校如何拣选学生？｜教评心思

学期完结，暑假到来。学生忙于筹划假期生活，教师亦开始安排进修或旅行，养精蓄锐以待新学年。然而，对负责收生的同事而言，这段时间却往往是全年其中一个极具挑战的时刻。案头上堆叠的，是一个又一个难以单凭制度判断的教育抉择。

不只看叩门生成绩

学生叩门时，学校并不只看重其学业成绩。示意图

今年7月升中派位放榜后，近300名未获派心仪学校的小六学生前来我服务的学校叩门，竞逐仅余的3个中一学位；同时，中二至中六各级插班申请接近800宗，学额却不足10个。当翻阅每一份申请表时，同事首先看的固然是成绩、操行与奖项，但每份申请表背后，却是每个家庭对子女的期望与寄托，我们怎能不慎重其事？

若纯以分数排名及课外成就作为甄选依据，程序上固然清晰高效，但亦可能忽略那些最需要教育机会的学生。因此，我们投入时间细阅申请人交来的其他文件。有些学生学业表现平平，甚至曾有转校或停学纪录，若单以量化指标衡量，理应落选；然而，他们在自荐信中展现的反思与求学意志，往往令人动容，我们怎能不考虑其热诚？

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为了解学生的成长学习历程，我们更倾向通过面谈与学生和家长对话。过程中，我们往往发现，成绩波动背后或涉及家庭突变、情绪困扰；亦有学生在反思过往后，现在逐步重建自信与目标，极需一个能让自己振作的新环境。这些细节，均非文件上的数据所能呈现，却正是同事做教育抉择时不可或缺的依据。

与此同时，校内学生的升留级问题同样棘手。安排未达学业要求的学生重读以巩固基础，本属合理。然而，当家长来信说明家庭在过去一年曾面对失业、疾病或照顾压力等困境时，决策便不再只是「及格」与「不及格」的二元选择。若让学生升班，是否打击制度的严谨与公信？若坚持重读，又是否真正符合学生最佳利益？依循既定规范固然简单，但若忽略具体情境，难免偏离教育以人为本的初衷。

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决定之所以艰难，正正在于需要在制度与关怀之间取得平衡。一方面，学校必须维持公平，以确保制度的透明与公信；另一方面，亦需弹性处理个别个案，以保持教育的初心与温度。真正的公平，不是以单一标准衡量所有学生，而是在理解差异的基础上给予机会。愿意多问一句、多看一眼，是我们应有的态度与承担。

撰文：中华基督教会基道中学校长、教育评议会资深会员 翁港成

本文原标题为〈艰难的决定〉

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