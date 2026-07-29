创意无关年龄？研究揭示职场低估长者潜能｜岭航未来

社会普遍将创造力与年轻划上等号，倾向视年长者较为保守、抗拒改变。然而，这种根深柢固的印象，正悄悄影响职场对人才的判断与评价。由笔者带领岭南大学（岭大）市场及国际企业学系组成联合团队的一项最新研究揭示，创造力并不会随着年龄自然消退；相反，职场中针对年长工作者的「系统性的偏见」，不仅浪费人力资本，更是阻碍企业创新发展的关键因素。因此，推动职场文化改革并优化现行的评核制度，将有助营造包容、友善的年长工作者环境，释放「被低估」的创意潜能。

是次研究由笔者与墨尔本大学、佛罗里达大学、纽约大学、中佛罗里达大学的学者合作，并在国际知名期刊《工作、老龄化和退休》（Work, Aging and Retirement）发表。研究团队设计了六项实验，探讨人们如何评价资历相同的两人，结果一致显示人们仍会惯性地认为年长者较缺乏创意 。

年龄与适应力偏见

研究显示，社会对创造力的误解，导致年长员工在职场面临系统性的偏见。AI示意图

在一项研究中，研究人员分析了160场观看次数最高的TED演讲。数据显示，在控制了演讲主题、性别及观看次数等因素后，年长讲者仍获得较低的「创意」评分。当讲者年龄增加20岁，相当于其创造力评分下降了百分之二十四。

此外，在另一项招聘对照实验中，参与者须对28岁及62岁的求职者进行评分。结果显示，尽管两人的履历完全一致，但在7分制评分尺度上，28岁求职者的创意潜力平均得分约为6.14分，反而62岁求职者仅获得5.64分，即年长求职者得分比年轻求职者低百分之八。这折射出评分落差完全源于年龄标签，而非能力上有差异。即使研究中尝试透过「强调经验对创意的价值」或「展示年长者实际成果」来减轻偏见，效果依然有限，反映出年龄刻板印象根深柢固，难以轻易消除。

研究结果进一步揭示，「缺乏适应力」是对年长者最主要的刻板印象，因为人们若相信年长工作者较难适应变化、学习新技能或接受新观点，便会在潜意识中认定他们不具创意。多数人联想创造力时，会想到思维灵活、乐于尝试、敢于挑战常规；若同时误信年长者缺乏这些特质，偏见自然产生。笔者认为，这种观感与媒体、广告及日常语言中，长期累积的「年龄叙事」所造成的社会负面认知密切相关。

延伸阅读：法律词汇复杂难懂 认知语言学如何助理解？｜岭航未来

改变职场文化观感

笔者认为，香港与其他已发展地区一样，正面临人口老化的难题，预计到2046年，香港每3名居民便有1名年满65岁。政府虽意识到保留年长劳动力的重要性，但职场文化对年长员工的负面看法，往往成为他们继续就业的关键障碍。

笔者认为，若香港致力打造成全球创新科技枢纽，就更应重视员工的创新能力。不少年长专业人士，都展现出其丰富的产业知识、工作经验与跨世代视野。对企业而言，如未能善用年长员工的创意潜能，将会缺少部分竞争优势。此外，年长员工若在职场持续遭遇偏见，或选择提早离开劳动市场，以及避开被标榜为「需要创意」的行业。

因此，各界须正视职场中的年龄偏见。笔者建议，企业应不时举行减低偏见意识的活动，包括举办针对年龄偏见的培训与工作坊，助员工察觉及杜绝「隐性年龄歧视」。其次，企业应优化招聘与评估流程，如采用匿名审核制度、并由不同背景的评核小组进行评审，以明确标准评估实际技能，将焦点放回个人能力本身。最后，企业可透过展示年长员工的灵活与成长能力，来改变整体职场文化观感，包括分享「成功案例」、推动年轻员工与年长员工互相学习，并让年长员工参与创新团队的项目。

文：岭南大学市场及国际企业学系助理教授吴佳恩

本栏欢迎院校学者投稿，分享个人学术见解及研究成果，1400字为限，查询及投稿请电邮︰[email protected]。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<