乐之 - 《古埃及大百科》解构木乃伊与金字塔 当中藏着甚么秘密？｜书识世界

香港故宫文化博物馆正举办的古埃及文明大展，反应热烈。说到埃及，你的脑海里会浮现甚么画面？是蜿蜒流淌的尼罗河，还是神秘莫测的法老黄金面具？是静卧千年的木乃伊，还是巍峨耸立的金字塔、狮身人面像？《古埃及大百科——灿烂千年的视觉文明史》超过300页的大百科，从史前埃及到罗马时期，将整条古埃及历史线完整呈现。

木乃伊有甚么意义？

《古埃及大百科——灿烂千年的视觉文明史》

提到古埃及，大部分人第一时间想到的必定是木乃伊。古埃及人相信每一个人都有一种称为「卡」的精神生命力。「卡」在人活着时存于身体内，死后继续存在于世间，且拥有与活着相似的需求，前提是需要以逝者的尸身躯体作为依存对象。因而，当一个人去世后，如何保存他的尸身便十分重要——这是通往永生的关键。本书以木乃伊的制作开始讲解，从保持外观、器官，到如何防腐，逐步拆解这项神秘的工艺，满足好奇心之余，也惊叹于古埃及人对来世的执着与智慧。古埃及法老神秘而又吸引，拥有最高头衔与国家的掌控权，留意到书籍亦设国王/王后传记单元，娓娓道来核心人物的生平与历史影像。

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古埃及的金字塔、狮身人面像流传至今，是人类建筑的奇迹。现在我们可以看到的金字塔，形态并非完全相同。从最早的阶梯金字塔，到弯曲金字塔，渐发展成直边金字塔。书籍以立体剖面图，揭示金字塔内部错综复杂的结构。书中亦收录狮身人面像的正面高清图片，连鼻子缺口处的风化纹理都一清二楚，带你近距离审视这座巨石守护者身上的岁月痕迹。胡夫金字塔内部有3个墓室，但国王本人却从未葬在里面——那空着的密室，藏着甚么秘密？狮身人面像守护的究竟又是谁的陵墓？

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书籍不仅聚焦法老、金字塔等经典主题，更全面覆盖宗教信仰、文字体系、艺术绘画、陶瓷工艺、医药科技、建筑工程、军事贸易等领域，还深入农民、工匠、士兵、商人等平民的真实日常生活，立体还原古埃及社会全貌。

参观展览后，不妨也翻翻这本收录逾百张博物馆级高清照片的百科全书，将整个「埃及博物馆」搬回家，安坐家中就能独享千年文明，真正看到饱、学到透。

撰文：文字工作者 乐之

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