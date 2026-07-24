吴崇杰 - 「侨批」是甚么？从美学角度 欣赏手写书信︱视艺师语

近日电影《给阿嬷的情书》掀起全城热话，「侨批」作为影片中的主线，引起大家的关注。国学大师饶宗颐有云：「一封侨批就是一个家国情怀的故事，亦是昔日侨民闯荡海外的时代印记。」

「侨批」又名「番批」

中文书法充满美感。示意图

「侨批」也称「番批」，是昔日漂洋过海、出外谋生的海外侨胞寄返家乡的信和银。较早前在一个「侨批展览」活动中，发现参观者对展出的书信甚感兴趣，大多感叹信件字体非常秀丽优美和工整，他们简直视作书法展来参观；查实这些信件多是找人代笔，昔日外流的人不太多能书写信件，故造就了「代人写信」之行业。

我们现从美学角度来欣赏侨批。侨批虽是一种实用体裁，但书写字体不仅工整且行云流水，可见书写者拥有中国传统书法的根基，颇具传统书法之美和可观赏性。纵观侨批字体大致可分楷书、行书及碑体等，近代亦有见硬笔书法等。

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当时的信笺大多都是直行书写，信纸印有精美图案或间线等装饰。书写格式犹如一幅书法字画般有上款和落款，并盖上印章；印章有署名的正章外，也有闲章，亦多见在适当位置会盖上如意、吉祥等美好字句的印章。

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欣赏侨批之美，除了是信笺上的书法字体和印章外，批封也是另一值得欣赏的邮件。侨批多为传统中式信笺直写格式，多见有红框封、红条封，以及印有各式图案或文字的批封等，版面大致分有3格栏目，写上收件人、收件地址、寄件人及附寄汇款数目等。

侨批信笺除印上图案外，有时还会因应时节或事故而用上特定颜色的信笺，如新春期间会用上红色和吉祥喜庆图案的信笺。

在今天AI新世代下，执笔写字已是非常困难和费时；但回忆昔日19、20世纪时代，无论个人或商业往来，大家都是利用书信互通讯息，所用的信纸都是设计精美，印有插图或广告宣传，增添不少美学和欣赏价值。

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本文标题原为〈欣赏手写书信之美〉。

撰文：香港美术教育协会增补委员、社区导师及香港艺术发展局审批员（艺术教育）吴崇杰

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