苗延琼 -非认知能力往往决定成就！可后天培养「能够面对人生」的人｜苗想teen开

近期我见了几位中学生，他们家庭条件不错，成绩也不差，却反复出现轻生念头，甚至曾经尝试自杀。每次遇到这样的年轻人，我都会问自己一个问题：如果一个孩子懂得解二次方程式、背诵历史年份，却不懂得面对失败、调节情绪、承受挫折，我们的教育是否仍缺少最重要的一课？

心理肌力的重要性

智商是否最重要？示意图

神经科学告诉我们，负责计划、判断、情绪调节和冲动控制的前额叶皮质，要到约25岁才发育成熟。因此青少年不是「不懂道理」，而是仍未具备足够的心理能力去实践道理。这也是教育存在的重要意义——除了传授知识，更要协助学生建立心理肌力。

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近年教育界越来越重视社交情绪学习（Social and Emotional Learning, SEL），其核心包括自我觉察、自我管理、社会觉察、人际技巧及负责任决策。即是帮助学生认识自己的情绪，学会管理压力和冲动，理解别人的感受，建立健康的人际关系，并在困难中作出理性和有价值的选择。SEL不但能改善情绪健康、减少行为问题，更能提升学业表现和日后的适应能力。原因很简单：能管理情绪的人，比只懂背诵知识的人，更容易专注、更能面对挫折，也更懂得持续努力。

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事实上，未来社会真正决定一个人成就的往往不是智商，而是非认知能力（Non-cognitive Skills）。这包括自我调节、自我激励、恒毅力（Grit）、抗逆力、责任感、同理心及合作能力。这些能力共同构成一个人的「成就力量」，亦是心理肌力的重要基础。

心理肌力并不是天生的，而是可以通过教育、家庭和生活经验锻炼出来。孩子跌倒后如何重新站起来，考试失败后如何重新部署，被朋友拒绝后如何调节情绪，远比一次考试多拿几分更重要。因为人生最大的考试，从来不是公开试，而是如何面对一次又一次的不如意。

AI迅速发展，今天学到的知识和技能，几年后可能已被取代；但一个人面对逆境的能力、自我反思的能力、持续学习的能力，以及与人合作的能力，却会陪伴他一生。未来教育的核心，不应只是培养一个「懂很多」的人，而是培养一个「能够面对人生」的人。

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撰文：精神科专科医生 苗延琼

本文标题原为〈先有知识，还是先有力量？〉

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