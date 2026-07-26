陈卓禧 - 没有天上掉下来的安全｜卓言絮语

这是一个星期三，快到午饭时间了，地下综艺馆突然传来粗暴的吆喝声和嘈杂的家具倒地声。一名男子闯进了校园，情绪激动，嚷着要找校长，一名职员被男子推倒在地上，几名职员应声赶到，有人去照顾倒地的同事，有人去安抚这名男子，还有人在一边监视情况、一边悄悄报警。

校园反恐演习

这时，网络空间科技学院在5楼的网络靶场也传来了师生求救的声音，两人被腐蚀性液体淋伤了，倒在一边呻吟，其余10多人躲在桌椅后面，还有人藏在窗帘后，瑟缩发抖。

2楼幼儿教育系的实习室「童话坊」，受伤的校长和总监倒在地上。就在这时候，几名警察机动部队人员带着盾牌冲进来，有人搜索疑凶，有人察看伤者，呼唤支援。不久，门外传来警察儆诫声，一名疑人被控制在墙壁，戴上手铐带走了。

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在停车场一角，一部汽车底下发现了怀疑爆炸品，警察带引各楼层师生离开，疏散到校外的安全空间。与此同时，赶到的救护员正为伤者按伤势情况分流，边登记边作紧急处理。学校职员点算教职员和学生人数，了解是否有人遗漏在大楼里面。

这些惊险场面，其实是警察机动部队总部在港专校园进行的一次反恐及重大事故演习，参加的警方、救护和师生共200人。演习不到一小时，但警方做了很多事前工夫，他们多次莅临校园，以设计演习事故场景、运送装备到场和布置场地。在演习时，警方安排专人带领学校负责人观摩解说，事后还向学校提供建议。而参加演习的同学除了亲身体验警察的工作外，还有机会跟警方交流，演习师生都踊跃地提出了很多问题。

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演习其实也考验了学校已有的应急准备，也让我们增长知识，从最基本的报警时的描述、处理情绪激动人士的姿势，到设施设备的增加和应急预案的加强等，获益良多。香港安全，因为有香港警察；要确保自身安全，还得警民一起做好充足准备。

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作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

撰文：港专学院及香港专业进修学校校长 陈卓禧

本文原标题为〈都没有天上掉下来的安全〉。

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