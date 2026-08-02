学中史也要学思考！3个有趣教学法 培养批判思维｜根本月报

香港教育界正推动中国历史课程改革。现行高中中国历史科课程已实施16年，教育局最近公布优化框架，计划2027至2028年度推行，旨在让学生「全面正确地认识国家历史」。课程要改，教法更要改。然而，传统中国历史教学侧重单向式史实灌输和结论记忆，忽视学生批判性思维和自主学习能力的培养。这不仅影响学生对历史知识的深入理解，也难以激发他们的学习兴趣及国家认同感。

历史的魅力本在引人入胜，但如何唤起学生对往昔的眷恋与敬意，考验的是教师的功力。中国历史研习，阅读固然是门径，但培养学生甄别、编排和运用史料的能力，对历史深挖与反思感悟，才是高阶目标。

必备批判思考

谈教学法之前，须先厘清一个核心概念：批判性思维。美国哲学家约翰．杜威（John Dewey）于1910年在《我们怎样思考》中提出，「反思性思维是根据信仰或假定的知识背后的依据及可能的推论，对它们进行主动、持续和缜密的思考」。尔后，罗伯特．恩尼斯（Robert H. Ennis）在〈How we think〉一文中将批判性思维定义为「对陈述的正确评估」，将「信仰或假定的知识」改为「陈述」。说白了，就是教学生不盲从、会质疑、懂查证——理解论据、逻辑考察，然后决定信甚么、不信甚么。

在人工智能普及、资讯真假难辨的今天，这种能力比任何史实都重要。

课堂上如何落实？开课前让学生明确知道，这堂课不止要学史实，更要学思考；选定一个史学议题深入探讨，切忌走马看花；提供多元角度的文献，让学生先解读分析，创设历史情境，引导他们对史料提出质疑；鼓励学生不止用史料支持己见，更要从对立面阐述观点，附以充分理据，达致「史论结合」、「论从史出」。教师须不断检验学生的理解程度，灵活调整策略。

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趣教历史三法

施建中：《隋文帝评传》

历史学家的著作讲求严谨客观，有时写得枯燥沉闷，学生读来提不起劲。若可生动地还原历史情境，让学生在立体的时空观念中触摸历史脉动，总结所思所悟，那才是令人神往的学习。以下分享三种教法的实践经验。

情境浸润法：其精髓是让学生「身临其境」。讲授「北朝汉胡融和」时，笔者利用多媒体展示魏晋时期各少数民族内徙分布图，又分享亲临西安见过胡饼制作、由席地而坐至胡床的感受，让学生仿佛置身那个时代，感受胡汉融和如何影响至今。接着提供不同观点的史料，提问：「阐述十六国至北朝时期汉胡融和的概况」（2019年文凭试题目）。学生在情境中解读史料，不仅掌握知识，更培养情感认同与批判性思维，学习主动性也随之提升。 叙事教学法：以生动讲述激发情感共鸣，深化理解，进而增强国家认同。以「开皇之治」为例，笔者讲述隋文帝杨坚的故事：如何篡周平陈、再统华夏；史学家施建中称其为「沿革随时再统华夏的英主」；《文献通考》赞叹「古今称国计之富者莫如隋」。学生透过情节，直观感受隋文帝的治国理念与政策成效，理解其对中国历史的深远影响，国家历史的认同感自然油然而生。 专题式教学法：以学生为中心，培养自主探究与协作能力。学习「贞观之治」时，笔者设计「评价唐太宗功德兼隆」项目，学生分组（3至4人），分别研究唐太宗在政治、经济、军事、文教等方面的政策，分析其对唐朝统治与国家稳定的影响。项目为期两周：首周搜集资料，次周撰写论文并白板汇报。评估标准为史料准确性（30%）、逻辑分析（40%）、表达清晰度（30%）。学生不仅深入理解历史，更学会合作学习、解决问题与清晰表达。

甘肃省武威南山吐谷浑喜王慕容智墓出土的胡床。

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综观而言，三种教法并非孤立，而是相辅相成：情境法奠基情感，叙事法建构意义，专题法锤炼能力。它们共同指向一个目标——让学生真正爱上历史、学会思考、认同国家。课程改革的大幕已经拉开，教师的课堂实践，才是改革能否落地的试金石。

本栏为香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会与《星岛日报》教育版联合出版。对原文有兴趣的读者可到港大中国历史研究文学硕士课程同学会网页下载：http://machsaa.googlepages.com

本文标题原为〈教学有法 教无定法〉。

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文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会执委许茵茵

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