张锦芳 - 女儿疑被兴趣班导师性侵 家长点处理好？专家：5招应对｜护苗信箱

张教授：

我的女儿10岁，两个月前她开始参加学校的兴趣班。有一天，她向我表示兴趣班的教练对她做出一些不舒服的身体接触（如用手摸大腿或私人部位附近的地方），而且不止一次。后来我在家长群组分享此事，发现其他小朋友也有同样情况，我现时考虑应否把此事告诉学校，还是直接报警？因为我害怕告诉学校后，校方会认为我们把事情闹大而刻意刁难我们的子女。我应该如何处理？

V太太

有必要向校方举报

女儿疑被导师性侵，家长应如何处理？示意图

张教授答：

每位成人包括学校和教练，都有责任保护儿童免受性侵犯的威胁。不必要的身体接触是绝对不容许的！为了避免这位教练继续侵犯你的女儿和其他小朋友，家长们有必要向校方举报。建议处理方法如下：

搜集证据：记录教练侵犯的具体时间、地点和过程，并与其他家长一起整理相关讯息，这样可以增强举报资料的有效性。

向校方举报：将收集到的证据交予学校，要求他们进行调查。如果校方对此事不重视，或没有立即停止教练的行为，你应该考虑报警。

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报警：如果校方刻意刁难受害者或未能采取适当行动，请尽快报警，并考虑让女儿暂时停止参加兴趣班，以保护她的安全。

教导女儿应对措施：教导女儿面对性侵犯时的三部曲：大叫「唔好」；离开现场；告诉可信任的人。

留意女儿情绪变化：注意女儿是否出现不寻常的行为，如尿床、失眠、情绪波动或学业表现下降等。了解她的情况后，有需要时可寻求专业协助，例如联系护苗线，或咨询临床心理学家。

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这是一个非常严重的问题，请不要轻视。保护孩子的安全和心理健康是最重要的。希望你能够勇敢地采取行动，为女儿和其他孩子创造一个安全的环境。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

撰文：护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院 张锦芳教授

本文标题原为〈如何处理兴趣班导师的性侵犯〉。

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