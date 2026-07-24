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林溢欣 - 我的人生哲学｜中新学林

知识转移
更新时间：06:00 2026-07-24 HKT
发布时间：06:00 2026-07-24 HKT

有天半夜醒来，迷蒙中碰倒睡床旁边的座立式玻璃灯。摇晃之际，我下意识伸手打算扶稳，谁知这直筒型的玻璃灯颇有重量，忙乱之间，整个灯身压倒在我右手尾指。我痛得大喊，四周一片漆黑，下意识抽出右手，一阵麻痹伴随痛感瞬时放大，而玻璃灯已跌在地上裂成碎片。破碎的光在黑夜里若隐若现，右手的痛却未有纾减，只好明天再作打扫。

示意图
示意图

一早醒来，右手尾指痛楚未去，只见指甲底部有一大块瘀血，殷红的血丝触目惊心。我轻按指骨位置，剧痛如针刺。我心里嘀咕怕是骨裂，影响教学工作，刚好当天忙得不可开交，没有闲暇求诊。

延伸阅读：林溢欣 - 学习的时机｜中新学林

数天之后，指骨位置痛楚已减，我知道不是骨裂，也就更加没有动力求医。时间能治疗伤患是我自小信奉的道理，只是那一大块瘀血依旧散之不去。

一星期后，情况未有改善。有朋友说瘀血凝固后，会随指甲生长渐渐褪出，一段时间后用指甲钳剪去即可。所谓的「一段时间」历时三四十天，瘀血不断上行，我也养成了勤剪指甲的习惯。

一心想着剪掉指甲，它会生长得快些，很多时剪了又剪，快到皮肉才不得不停下来。从来指甲的成长都是看不见的，它比时间更难以捉摸，偶尔一看，又是时候该修剪了。

延伸阅读：林溢欣 - 回应时代的叩问｜中新学林

只是，这次的受伤更让我确切地看到它成长的幅度和轨迹，用血液来实视成长的过程，这是一次值回票价的伤痛过程。

从来人生的苦痛，都是我们成长轨迹的一抹刻度。转换角度面对问题是老生常谈，我不喜欢如此。但是，在伤痛中找到唯美的审视角度，却是我的人生哲学。

电邮：[email protected]

撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

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林溢欣简介:

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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