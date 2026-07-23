李建文 - 中学善用暑假 师生齐齐level up 备战新学年｜墙角寒梅

踏入暑假，校园虽然没有平日上课时的热闹，却没有因此停下脚步。对学生而言，暑假是放松身心、充电休息的时间；对学校而言，这更是一段孕育成长、累积力量的重要时光。

学习不局限于课室

学校安排学生参观书展。资料图片

笔者一直相信，学习并不局限于课室四壁。暑假正是让学生走出校园、拓阔视野、发展兴趣的好时机。今年暑假，本校安排了多元化的学习活动，让同学在轻松愉快的环境中继续探索世界。

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其中，阅读推广组带领同学走进香港书展，让每位同学亲自挑选一本自己喜爱的书籍，作为今个夏天最好的同行者。阅读，不止是累积知识，更是一场与自己对话的旅程。一本好书，可以带领我们认识不同的人生，也可以启发新的思考。期望同学能善用暑假，享受阅读的乐趣，并把阅读培养成一种生活习惯。待新学年开始后，再与老师和同学分享阅读所得，让校园继续洋溢书香气息。

除了学生持续学习，老师同样没有停下脚步。教育是一项需要不断学习的专业，每一位老师都希望以更好的自己迎接每一位学生。今年暑假，不少老师都积极参与不同专业培训，其中包括由何东爵士基金赞助的心肺复苏法及去颤法证书课程。这些培训不仅提升老师的专业能力，更让校园增添一份安全保障。教育不止是知识的传授，更包括守护学生的健康与生命，这亦是教师的重要使命。

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随着新学年临近，本校亦正积极筹备8月中旬举行的中一适应课程。对不少新同学而言，中学是一段崭新的旅程，既充满期待，也难免带着紧张。通过适应课程，同学将能提前认识校园环境、老师和同学，了解中学的学习模式，逐步建立信心，以更从容的步伐迎接新的校园生活。

教育从来不是一场只在学期内进行的旅程，而是一个持续成长的过程。暑假不是学习的停顿，而是另一种形式的开始；学生在体验中成长，老师在学习中进步，学校亦在准备中迎接新的开始。

期望每一位同学都能善用这个假期，好好休息、丰富自己、探索世界，带着更充实的自己迎接新学年。

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撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈暑假，也是成长的季节〉

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