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郑蕙珊 - 想进入孩子的世界？方法可以好简单！社工教你建立适当氛围｜家长教室

知识转移
更新时间：11:00 2026-07-26 HKT
发布时间：11:00 2026-07-26 HKT

孩子放暑假，多了时间留在家中，少了外出，我们心里自然会觉得安心一点。没有夜归、没有结识陌生朋友，好像一切都稳妥了。但同时，孩子的另一个世界，也正在手机里慢慢展开。网络世界很大，边界也模糊，我们在客厅坐着，未必完全看见萤幕背后发生的事。

《我们都太慢反应的事》一书中曾提到一个案例，有孩子只是想加入游戏公会，在互动中认识朋友，过程看似平常，却在不知不觉间，按对方要求拍摄私密影像，历时数月。当中，孩子未必意识到这些是危机，而大人亦未必即时察觉。回头看，这并不是谁做得不够或者孩子的错，而是有些情况，本来就不容易一开始看得清。

延伸阅读：韩咏芝 - 社工教路 家长4招培养子女成长型思维｜家长教室

很多时候，我们会自然地关心孩子去了哪里、和谁一起，但对于他们在网上看甚么、常接触哪些人，未必有同样的了解。不是因为不重视，而是网络世界变得太快，也太贴近日常，有时确实不容易完全掌握。也正因如此，比起急于限制，或许更重要的是慢慢走近孩子的世界。

有时只是一句简单的聊天：「你最近玩紧咩Game？」未必需要很深入，但当家长愿意带着好奇去听，孩子会感受到那份被重视。慢慢地，他们也会更愿意分享多一点自己的生活。

延伸阅读：傅海宜 - 暑假来了！ 社工教路：家长需控制「焦虑警报器」︱家长教室

我们并非要成为网络专家，但愿意了解、愿意聆听，已经是一种支持。

即使孩子就在身边使用手机，也不代表所有情况都一目了然。但这份留意，不一定是监察，而是一种陪伴——让孩子知道，大人是愿意一起看、一起理解的。当家庭里有一种「甚么都可以讲」的氛围，很多细微的变化，其实更容易被留意，也更容易在危机早期察觉得到。

暑假是一段放松的时间，也是一个可以慢慢靠近彼此的机会。多一点好奇，多一点倾听，在放手与关心之间找到平衡，也许已经为孩子多加了一份保护。安全感，往往不是来自距离有多近，而是关系有多近。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

撰文：香港青年协会家长全动网社工 郑蕙珊姑娘

本文标题原为〈孩子独自在「看不见的角落」，正在发生甚么事？〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

郑蕙珊姑娘简介:

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为郑蕙珊姑娘。

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