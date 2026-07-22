黄雨晴 - 如何建立良好师生关系？教师：关键在于3个要素｜学友智库

我们常说要与学生建立关系，但具体该怎么做，却未必说得清楚。直到今年的水运会，我从一位老师身上看到了具体的做法。

教师不应只看重成绩

教师与学生如何建立良好师生关系？示意图

班上一向安静的学生打破了水运会游泳纪录，我在场边记录时，看见那位老师边对学生说「太棒了」，边举起手掌，等待跟学生击掌。学生愣了一下，随即眼眶泛红，用力回击。那个画面让我印象深刻：原来师生之间的连结，可以这样自然发生。这位老师在学校很受学生欢迎。细心观察后，我发现她的做法可以归纳为以下3点：

首先，她关注学生的多元表现。不止看成绩，她会记住学生在运动会、表演活动中的表现。遇到学生时，她会根据学生的具体表现给予认可或鼓励，有时是口头肯定，有时搭配一个击掌或轻拍肩膀。这些举动虽然简单，却让学生感觉到老师是真的在关注自己，而不止是客套地说句「表现不错」。当学生感受到「被看见」，信任感自然会慢慢建立。

其次，她将知识与生活实际相联系。她总在课外搜罗有趣的书籍推荐给学生，并常问：「想一想，这跟我们的生活有甚么关联？」当学生发现所学到的能解释日常现象、解决真实问题，便会慢慢明白：学习不止是为了考试，老师在意的是他们对知识的理解与运用，而不止是分数。

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不过，方法终究只是方法，要能真正产生效果，还需要一个前提：老师必须打从心底里相信，每个学生都有值得被看见的优点，并且愿意耐心去发掘。缺少了这份真心，再好的方法终究难以真正发挥作用。

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师生关系的建立需要方法，也需要时间。当老师愿意多留意学生的不同表现，让知识与生活产生连结，并且真诚地对学生成长抱有期待，学生自然能感受到这份心意，也更愿意亲近老师。这份稳定的关系，对学生的学习与成长，往往是重要的支持。

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撰文：小学中国语文科教师 黄雨晴

本文标题原为〈师生关系从「心」出发〉。

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