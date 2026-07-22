何汉权 - 校长解构家国概念 香港有甚么责任？｜教育现场

近200位来自各领域的教育持份者，包括大中小学的校长、师生及家长，亦有媒体及文化事业出版人士，将场地挤得满满，出席由立法会议员李家驹博士主持，陈讴明大主教与笔者就《教育，家国为念》一书的座谈会，共话家国。

主持人问《教育，家国为念》命名？「近世以来，美西国家的兴起，走的确是一强就霸、一霸就侵、一侵又殖又掠。日本是西化最全面的国家，好坏全收，早已爱走美西强霸殖占之路。近代百年，中国深受其害。历史如镜，今天世局变乱交织，中国风光俨然独好，却要居安思危，支撑的是政经军要拥有对任何不合理的霸权说『不』的能力。咱们国家曾经沧海，定会摒弃美西连日本的强霸殖占之歪路。相反，是要以传承和平包容，民族抟成5000多年连续不断，可信可靠可亲的历史优秀传统文化，作为价值教育的核心，这就是国民最大的向心力。《礼运大同篇》之『故人不独亲其亲，不独子其子』，唐代王勃所言『海内存知己，天涯若比邻』，早已为『家国为念』写下『扩容』与『提质』的理想版。确实，高质教育的家国为念，当会首先明白国安家安、国破家亡的硬道理，同时，亦理解如尊重、亲爱、感恩、尽责等善良价值，更会追寻『民胞物与』的博爱新世界观。无疑，良善的『教育，家国为念』是对生命的感悟，当会进一步发扬『老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼』的善良本性。」笔者回应。

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陈讴明大主教从犹太民族的立国历史演绎「家国为念」，提出以色列人重视家庭，认识本族本国历史文化，由此孕育的家国观念，产生强烈的使命感。但大主教补充，任何民族与国家，内部出现政治斗争越强烈，家国为念的真正意义就会越被扭曲破坏，民粹主导，损害自己及别人国家的机会就越大。今日美西方世界，正走这条不归路。

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主持人亦提出如何解说教育？笔者回应：「写下〈背影〉、〈桨声灯影里的秦淮河〉等多篇传世佳作的朱自清，曾叮嘱教育工作者要视教育为一种信仰。深信「以学生为本，家国为念；以教育专业发展为本务，建构民胞物与的新世界观」，当是教育工作者坚执的信仰。这也是本书取名的缘由。师生互动，教育现场上，从历史与文化的共识，到共情、共鸣，养就共同的记忆，再产生共同的责任，保家卫国，以持续深化教育，实践「香港不但是香港之香港，同是中国之香港，更是世界之香港」。中华民族伟大复兴，「一国两制」的香港，必然有位置，也有一份不可推卸的责任。

撰文：国史教育中心（香港）校长 何汉权

本文标题原为〈《教育，家国为念》座谈会纪要〉。

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