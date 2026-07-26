陈伟邦 - 携带氧气瓶的朝圣之旅！直击香格里拉松赞林寺的超然气场｜艺文荟

上次谈到云南之旅，最刺激的是上松赞林寺。那天导游不断提醒，携带氧气瓶，吃预防高山症药物、保健品，到了真正爬楼梯边行边影相，又不是那么辛苦，但确有成员出现气促、头痛及胸闷，之后返回丽江、大理就复元了。

谈到云南之旅，最刺激的是上松赞林寺。示意图

全楼梯都有穿着云南民族服的人在影相，但入到寺内则不准影相，只见尊尊大佛高大威猛，金光闪闪，有些慈祥低眉，一些金刚怒目，无非叫人向善，早出三界，回头是岸！我感应到宽恕大慈大悲，万事外物又岂同关吾身！就如香港慈山寺地藏殿的一对对联：「即有之空一法不立，即空之有万法全彰」。游此寺一次，慧悟更深，只能仰望每位大佛菩萨参拜！

其实真正的布达拉宫位于西藏，而这间「小布达拉宫」则位于云南香格里拉，全名为噶丹．松赞林寺。松赞林寺始建于1681年（清康熙20年），距今有300多年历史。松赞林寺坐落于群山之中，外形犹如一座神秘古老的城堡，朱红色的飞簷、月牙色的墙身、金黄色的殿顶，在阳光下散发出耀眼夺目的绚烂色彩，尽显藏族的艺术特色。

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电视旅游节目《江湖见》，黎耀祥和麦长青的云南之行，最后一站来到香格里拉，到访海拔3380米上被誉为「小布达拉宫」的松赞林寺、「香格里拉最后的秘境」巴拉格宗，以及梅里雪山观赏绝美「日照金山」的绝佳地点飞来寺。这间寺让我想起《甘地传》。

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圣雄甘地是20世纪最伟大的政治和精神领袖之一。他在印度被视为国父，率先实行非暴力不合作主义；通过人民大规模非暴力的不服从运动，以反抗暴政。在印度脱离外国统治的过程中，他扮演了关键角色。他常因自己的行动而遭到监禁，但他在1947年时达成目标，印度脱离英国而独立。因为他的重要性，因此被称为「圣雄」，意思是「伟大的灵魂」。松赞林寺正是有这种超然物外的气场！

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撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈超然物外——松赞林寺〉。

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