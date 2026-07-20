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梦成真系列：深圳、珠海创新科技及国防安全探索之旅参观感想︱学生投稿

知识转移
更新时间：17:22 2026-07-20 HKT
发布时间：17:22 2026-07-20 HKT

这次前往深圳参加教育局三日两夜的探索之旅，一开始我们以为只是普通的交流团，没想到收获满满，也彻底改变了我们对科技的认识。过去总觉得科技发明离生活很遥远，只有很厉害的科学家才能做到，但经过这次参观，才发现科技无处不在，更深刻明白科技发展和国家发展息息相关。

参观大疆天空之城

同学了解无人机的知识。图片由学校提供
同学了解无人机的知识。图片由学校提供

第一天，我们参观了大疆天空之城。大楼的造型十分独特，建筑设计新颖又壮观，园区环境整洁优美。馆内展示了各式各样的无人机，也提供体验和观赏的空间。导游向我们介绍，大疆的创办人求学时刻苦努力，一开始只是和同伴一起研究无人机技术，历经无数困难也不曾放弃，最后慢慢研发、不断进步，打造出闻名世界的无人机品牌。我们听完之后觉得非常佩服，只要坚持努力，也能了不起。再者，他原来在香港科技大学毕业，激发我们更想好好读书，有天我们也可以有他一样的成就。

延伸阅读：陈淑仪 - 善用资源 深化学习——从内地考察看校本游学团的教育意义丨来论

了解国家航天成就

第二天，我们参观了深圳科学馆。原本很担心会枯燥无趣，实际参观后却觉得新奇又有趣。科学馆共有六层楼，每一层都有不同的学习主题，馆内有许多可以亲身操作、体验的科学装置，书本上难懂的知识，透过实体展示变得简单易懂。馆内的太空展区让我们印象最深，展示了火箭、卫星与登月任务的相关介绍。看著国家航天科技一步步从无到有、不断突破，我们内心充满感动与骄傲。此外，人工智能、低空科技与环保运输技术，例如比亚迪云巴，不仅让人们的生活更加便利，也展现了国家进步的实力，让我们对科学产生了浓厚的兴趣。

学生了解国家的航天成就。图片由学校提供
学生了解国家的航天成就。图片由学校提供

延伸阅读：行走的课堂 全方位学习及内地交流｜教学有心人

这次教育局安排「行走的课室」，不只是一次参观活动，更是一次宝贵的学习机会。我们亲眼看见大湾区的科技发展与进步，也更加认识国家的发展实力。

虽然我们现在年纪还小，能力有限，但我们会把这次的收获记在心里，以后更加用心读书、认真学习知识，不断充实自己。希望未来的我们，也能努力进取、勇敢追梦，为社会、为国家贡献属于自己的一份力量。

文：中华基督教会铭基书院中一生张森棣、中二生朱荣煌

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