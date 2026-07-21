张富华 - 允许孩子「普通」 原来是父母最难的修行｜直资育材

允许孩子普通，可能是父母最大的挣扎。

不知从何时起，育儿竟成了一场激烈的攀比赛。我们把孩子的成长，悄悄绑到别人的尺度上：盯着成绩排名、数特长证书、盘算课外表现，甚至连「懂事」的模样，也要有某种标准答案。于是，父母的眼神从「陪伴」慢慢滑向「检查」，从「理解」转成「催促」。当孩子一旦没有抵达我们预设的高度，指责与补救便接踵而来。可是我们往往忘了：他不是跟别人比赛的影子，他是独自生长的生命。

孩子不是一台按部就班运转的机器，每个生命都有自己的节奏。示意图

我在校园工作多年，最常见的画面其实很温柔：当孩子在各类课外活动中积极投入，从喧闹声里带着愉快笑声走过走廊，那是一种被看见、被参与、被允许的幸福。于是我更确定——孩子不是一台按部就班运转的机器。每个生命都有自己的节奏。有人天生外向、喜欢表达；有人更安静，只在安全感足够时才愿意展开翅膀。有人读书敏捷、喜欢解题；有人偏爱动手探索，在观察与实验之间找到自己的光。

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比起「完美优秀」，我们更该珍惜「平安、健康、善良、快乐」的底色。因为真正能陪孩子走很远的，不是某一次考试的高分，而是他在成长路上是否被好好接住、是否被温柔看见。当孩子被允许普通，他会更敢放胆尝试；当孩子被允许犯错，他才会真正学会修正与成长。每一次被理解的失误，都是他建立自信与韧性的起点。

接受孩子的不完美，并不等于放任。它更像一种更高级的修养：看到孩子的不足时，先提供支持的方式；看到孩子的差距时，先询问他需要甚么帮助；看到孩子的懈怠时，先陪他找到内在动力。真正的优秀，从不是永远追着速度、紧盯分数的那种热闹。它更像一盏灯，不必最亮，却要能持续照着路——来自耐心的等待，来自尊重的看见，也来自我们是否把他放在他适合的位置上：让他发光的方式，能与他的节奏相遇。

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教育的最高境界，或许不是把孩子推向哪一条「最正确」的路，而是守着他——让他在自己的时间里，仍能拥有热烈、仍能保有快乐的生命。愿每位父母与教育工作者，都能更通透地放下比较：多一分理解，少一分苛责；让孩子在自己的道路上稳稳长大、安安心心成为自己。

撰文：中华基督教青年会中学校长 张富华

本文原标题为〈允许孩子普通平凡〉

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