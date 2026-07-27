小学引入芬兰教育理念 校长亲赴当地考察 「经历比书本更深刻」｜教学有心人

狮子会何德心小学校长黄伟立，分享该校如何将芬兰教育理念融入日常教学，通过体验式学习、跨科整合及生活化应用，为学生创造愉快的学习环境，激发学生的学习动机，同时培养他们的探究精神与自主学习能力。

早前举办陀螺大赛

芬兰教育理念有甚么特点？示意图

学校早前举办的陀螺大赛，成功打破了传统课堂的沉闷气氛。比赛形式好玩又刺激，瞬间吸引了大量学生参与和围观。过程中，学生为了让自己的陀螺转得更快、更稳、更具攻击力，主动钻研陀螺的结构设计，并在不知不觉间认识到物理学的重心、转速及轨迹等科学原理。

他们亦利用3D打印技术制作个人化陀螺，将科学与视艺元素结合。这种「寓学于乐」的模式，不但把抽象的课本知识转化为实践经验，更有效提升学生的自主学习动机，以及动手协作能力。

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黄校长曾亲赴芬兰考察，并将当地体验式学习理念带回香港。他认为「经历比书本更深刻」。学校通过森林教育活动，带领学生到郊野观察大自然，并进行中文写作、艺术创作及科学探究。在校内，学生能通过饲养动物、制作滤水器等实作活动，将学科知识生活化。

在课程设计上，学校采用主题式学习，例如英文科会以学生感兴趣的题材拍摄短片，让学生在真实情境中运用英语。

学校获捐助聘请7名外籍教师，推行「一外籍一本地」协作教学，加强学生聆听与表达能力。校内自设的英文课程，以阅读为核心，鼓励学生大量阅读及发表意见，强调「敢讲敢写」比初期文法纠正更重要，逐步提升他们的语文能力。

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黄校长本身出身会计，因信仰及对教育的热诚而转行。他相信每个学生各有天赋，「今天不行，不代表将来不行」，因此致力发掘学生的优点。他亦强调家校合作的重要性，例如通过今次的陀螺比赛促进亲子沟通，让学生放下手机，鼓励他们多与家人及朋辈互动。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈陀螺争霸战〉。

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