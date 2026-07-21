方翠仪 - 中学服务学习 如何培养学生在反思中成长？｜津中乐道

立德树人、五育并举，向来是香港教育坚守的使命。学校通过课程规划、体验活动与日常校园生活，积极培养学生建立正向价值观，期望他们在多元社会中展现良好品格，勇于承担公民责任。

深化社会责任

服务学习对学生有甚么益处？示意图

服务学习是推动全人教育的有效策略。学生通过真实的社会服务，在实践中学习，在反思中成长，进而深化对社会责任的理解。本校办学团体设立「教学社综合学习奖励计划」，结合社会服务及信仰培育，为学生提供多元化的服务学习机会。学生须于服务前接受有系统的培训，加深对服务对象的认识，提升策划与沟通技巧，然后到不同服务单位实践所学。有学生在参与幼儿园服务后，加深了对幼儿教育工作的了解，体会到教育工作者的重要使命，并萌生投身教育界的志向。

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为让服务学习普及化，本校于试后活动期间，安排中一至中三全级学生走出课室，分组参与社区清洁服务或长者探访等活动。活动后，导师通过反思引导与学习历程记录，带领学生重温服务点滴，将关怀、尊重及责任等价值观内化为精神信念，进而转化为积极的日常实践。

本校亦积极开拓学生国际视野。学生曾远赴美国参与教会义工服务，亦有学生在随团到内地儿童村进行义教后，自发再度前往探访，为当地儿童送上关怀。这种由心而发的自主服务行动，充分体现了服务学习在品格培育和社会责任感建立上的成效。

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身处人工智能蓬勃发展的时代，人文素养的培育越显珍贵。科技诚能拓阔视野、赋能学习；然而，关爱他人、尊重生命和服务社群的人文精神，才是学生成长不可或缺的基石。未来，学校将持续通过多元学习经历，培养学生兼具创新能力与人文关怀。《圣经》有言：「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。」让我们携手培育学生成为有承担、有抱负、热爱香港，并兼具家国情怀与国际视野的未来栋梁。

撰文：路德会吕祥光中学校长 方翠仪

本文原标题为〈在服务中学习，在反思中成长〉。

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