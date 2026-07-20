如何培养子女阅读？英华小学校长陈美娟：家长本身都要喜欢阅读︱专访

随着时代发展，阅读实体书的人无疑在减少。然而，英华小学校长陈美娟指，纸本阅读仍非常重要，原因除了经常低头看电子屏幕，会对眼睛及脊椎造成负担外，一书在手的感觉，跟电子书是截然不同，「我们不是要反AI，特别在这年代，用于搜寻资料，的确快很多，但更重要是取得平衡。」

增语文能力 辨识AI真伪

英华小学很鼓励学生阅读，除了设不少阅读活动外，在小一收生面试时，亦会要求小朋友带备中、英文故事书各一，向老师介绍自己喜欢的图书。陈美娟表示，小朋友喜欢阅读有很多好处，包括可培养专注力，知识层面也更广阔，「透过阅读累积知识及生活智慧，才可辨认AI说的内容是否真确，对提升语文能力尤其重要。」

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要培养子女对阅读的兴趣， 陈美娟指家长本身都要先喜欢阅读，「如果家长只喜欢刷视频，或书本内夹有电子屏幕扮阅读，子女会看得出来。有小朋友曾跟我说，父母有陪他阅读，但其实每晚都读同一页！」陈美娟表示，如果阅读只为求功利，小朋友肯定会觉得是苦差，那他们怎肯做？

育有两名女儿的陈美娟，忆述女儿小时候，会主动取她的书阅读，「大女会取我的书来看，因她见到我阅读时会笑，因此对我读的书就有与趣，觉得书内有宝藏，就会自己取来看，根本不用推销。」

校园里的图书馆，是不少英华学生常到的地方，培养阅读乐趣。刘骏轩摄

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