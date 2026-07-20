Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

如何培养子女阅读？英华小学校长陈美娟：家长本身都要喜欢阅读︱专访

知识转移
更新时间：14:26 2026-07-20 HKT
发布时间：14:26 2026-07-20 HKT

随着时代发展，阅读实体书的人无疑在减少。然而，英华小学校长陈美娟指，纸本阅读仍非常重要，原因除了经常低头看电子屏幕，会对眼睛及脊椎造成负担外，一书在手的感觉，跟电子书是截然不同，「我们不是要反AI，特别在这年代，用于搜寻资料，的确快很多，但更重要是取得平衡。」

增语文能力 辨识AI真伪

英华小学很鼓励学生阅读，除了设不少阅读活动外，在小一收生面试时，亦会要求小朋友带备中、英文故事书各一，向老师介绍自己喜欢的图书。陈美娟表示，小朋友喜欢阅读有很多好处，包括可培养专注力，知识层面也更广阔，「透过阅读累积知识及生活智慧，才可辨认AI说的内容是否真确，对提升语文能力尤其重要。」

延伸阅读：英华小学校长陈美娟 推绘本教五感游香港 真人语音导航 引领延伸思考︱专访

要培养子女对阅读的兴趣， 陈美娟指家长本身都要先喜欢阅读，「如果家长只喜欢刷视频，或书本内夹有电子屏幕扮阅读，子女会看得出来。有小朋友曾跟我说，父母有陪他阅读，但其实每晚都读同一页！」陈美娟表示，如果阅读只为求功利，小朋友肯定会觉得是苦差，那他们怎肯做？

育有两名女儿的陈美娟，忆述女儿小时候，会主动取她的书阅读，「大女会取我的书来看，因她见到我阅读时会笑，因此对我读的书就有与趣，觉得书内有宝藏，就会自己取来看，根本不用推销。」

校园里的图书馆，是不少英华学生常到的地方，培养阅读乐趣。刘骏轩摄
校园里的图书馆，是不少英华学生常到的地方，培养阅读乐趣。刘骏轩摄

延伸阅读：香港书展2026｜教养好书推介 专家倡「郁身郁势」改善学习 启发大脑潜能

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
01:42
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
6小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
2026-07-19 13:06 HKT
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
18小时前
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
00:54
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
足球世界
4小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
即时中国
2小时前
陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀
陈自瑶直播带货惊现「黑色三角」 健康疑出问题不可逆转 最索人妻飞新疆卖葡萄超搏杀
影视圈
6小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
15小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
18小时前
邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话
邓兆荣与妻儿合照罕曝光 揭儿子名字与亡父新马师曾有关 当年结婚唔通知祥嫂成热话
影视圈
5小时前