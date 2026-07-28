《蹑手蹑脚》从黑色的门潜入深水：这场19个故事的「潜水旅程」你敢挑战吗？｜开卷乐

萧乐恩（笔名「烧」）的第一本小说集《蹑手蹑脚》，书名呼应多位在世人眼中显得古怪的人物。书名使联想伸延，微声叩问着内心的温柔与压抑，同时蕴含一份对写作的真诚寄望。

《蹑手蹑脚》收录19个故事与一则跨媒体书写，其编排宛如一趟由浅入深的潜水旅程。全书不以年份或吸睛度挂帅，而是按主题变换编序，将〈水一样轻〉、〈河〉、〈渐〉、〈深水〉等具质感的标题归为「水系」，并与前篇〈黑色的门〉中反复出现的「渴」隐隐扣联。相异的故事借由意象焊接，化作一场与读者慢慢沟通的完整体验。

翻开书页，色彩强烈的房屋插图与第一篇小说〈黑色的门〉，引领读者摸向幽暗门扉。示意图

「像进入了一间歪歪斜斜的屋子。」合作的插画家读完萧乐恩的书后如是说。翻开书页，色彩强烈的房屋插图与第一篇小说〈黑色的门〉，引领读者摸向幽暗门扉。

〈黑色的门〉书写了一个平常而寂寞的场景：「我」在润昌堂遗漏了水樽，去到失物待领处，只见一个箱，置放被人们遗忘的物件。深感内疚的「我」，在接下来的几十分钟，默默无言地坐在箱子旁边「陪伴」水樽。「有好多人经过，他们有的像忘记失物那样略过我，有的考虑过往我坐下而最后选择远走。我不够饱满蓬松，又没有承托力。但我其实没有失落，我可以将自己提起然后离开。」

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文中的「我」，时常口渴，渴望情感交互，却在他人靠近时感到不自在，最终蜷缩返回自我房间。文中引用散文〈独语〉的一句：「黑色的门紧闭着：一个永远期待的灵魂死在门内，一个永远找寻的灵魂死在门外。」人与人之间永远期待、找寻，却注定隔绝无法理解，一种渲染宿命色彩的孤寂感，在文句间幽幽彷徨。

抒情，有时候是写作的原点。缪思往往在哀喜澎湃的时刻降临，但，深陷于情感当中，吐露浓重的语句，不顾一切地倾泻感性，会否变成只有作者本人或是沦落人才能感受的和寡之曲？

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「蹑手蹑脚」的最后意涵，是关于写作理念的一则悄悄宣言——以轻盈的方式带出故事。拿捏书写者与观者之间的距离，在表达的轻重间收放，避免被情绪主宰而失去留白思考的空间，这份节制，是编织文字的人背后的冷静与温柔。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

本文原标题为〈蹑手蹑脚〉

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