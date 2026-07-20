英华小学校长陈美娟 推绘本教五感游香港 真人语音导航 引领延伸思考︱专访

在AI（人工智能）年代，当大部分人手上的书本，都变成电子屏幕的时候，仍有不少有心人继续出书，让大家重拾纸本实在的触感。英华小学校长陈美娟，今年书展推出新作《潜能拓展游戏绘本：孖辫妹游香港》，冀透过「五感拓展」练习，引导孩子从香港地标，甚至生活日常中寻回真实感觉，内化成创作养分及亲子回忆。此外，书中附设校长的「语音导航」，为家长提供有趣点子，引导子女如何思考，让生活增加温度和幸福感。

创作灵感源自生活感受

曾著有《好得无比：白雪公主前传》、《魔法森林大件事》、《魔法森林大件事2：神奇小蘑菇》及《魔法森林大件事3：缺口中的秘密》的英华小学校长陈美娟，本身是一位充满创意、喜欢玩、甚多鬼主意的人，她表示，今次推出绘本，除了希望可激发孩子创意之外，也想在现今的AI年代，透过书中的「五感拓展」游戏，让孩子多用五感去感受生活，同时走出社区，认识香港不同地标。

喜欢创作的陈美娟坦言，在撰写了桥梁书及育儿书后，曾想推出绘本形式的亲子书，又想写一本关于五感的桥梁书，适逢人工智能年代急速来到，于是想到把两者结合，更符合时代需要。「现在很多小朋友，几乎一出生已跟电子产品的关系很紧密，很多时都以被动形式吸收资讯，像是等别人喂食般。如果透过绘本，教小朋友用更多五感去感受生活，主动做观察及索取资讯，相信可平衡AI世代的缺失。」

在AI年代，陈美娟认为最需要的人才，是要懂得解难、有创意、懂得与人沟通；而每个人与生俱来的感官，就是间接提供灵感的地方。「创作之前，必须有输入，要有一定程度的知识，而与生俱来的感官，就是每天输入资料的地方。当我们的眼睛移离电子屏幕，可以看到很多东西，即使微小如树叶颜色的转变，都可以看到，所以只要好好利用，透过观察认识世界，可有更多灵感和感觉；听觉也一样，留心听别人的语气，即使同一句说话，不同语气亦有不同解读，小朋友应该懂得看和懂得听。」

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童年孖辫妹化身导赏员

在绘本内，会介绍香港的特色地标和场景。刘骏轩摄

在新作《潜能拓展游戏绘本：孖辫妹游香港》中，陈美娟就以自己童年孖辫妹的形象，带同小狗米米，走遍香港有趣的地方，包括长洲、中上环、狮子山、西九文化区、米埔自然保护区；亦会走访不同场景，例如花市、龙舟赛事及婚礼现场，认识香港文化之余，每个场景亦有文字介绍、小任务，还有个二维码，读者以手机扫描后，将听到陈美娟约1分钟的「语音导航」，教家长如何引导子女思考。

「例如在海边时，子女感到海风『咸咸哋』时，就可带出原来有海盐，当开启了这话题后，延伸下去，就可以讲食盐内有很多钠，然后可以再讲如何看食物标签，让家长知道一个话题如何延伸。在生活中多观察、多听、多闻、多触摸、多尝试不同味道，让生活更丰富，多些温度和幸福。」陈美娟补充，透过生活可学到不同知识，不是只为考试才学习。

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真情实感创造亲子回忆

校园里的图书馆，是不少英华学生常到的地方，培养阅读乐趣。刘骏轩摄

陈美娟坦言，希望每个家庭多带孩子外出走走，多用五感感受世界，有助增加对世界的认识，说话也将更有内容。「好像绘本中提到，闻到家中食物的味道，就是家中专属的味道，因有的家庭做菜时喜欢多油、有的多糖、有的嗜辣，这些都是家的味道，而这种有温度的话题，AI是取代不到的。」

当家长和子女读完绘本后，陈美娟希望家长能坐言起行，带子女探索新地方，试玩新活动，「绘本只是启发家长的想像，让小朋友的生活更丰富，这些亦正正是小朋友在日后回望，父母是怎样的人？亲子关系就是靠这些小事逐点累积。」

记者 陈艳玲 摄影 刘骏轩

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