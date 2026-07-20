笨泥爸爸 - 曾为书展拼到声沙疲惫 竟然从不带儿子逛书展？｜父中作乐

一年前许愿重回书展，一年后愿望成真。今年书展，我又重新站在熟悉的场馆里。

书展至今已有36年历史，一步步成为每年7月的全城盛事。尤其是众多父母和孩子经历6月的考试和7月初放榜的超级紧张时刻，在暑假开始举行的书展，适时成为长假期第一个重点亲子节目。

书展至今已有36年历史，一步步成为每年7月的全城盛事。示意图

香港书展在1990年开始举办，当时名为「国际书刊印刷展」，在湾仔会展「旧翼」举行。那时还没有「旧翼」这个称呼，因为那座十足一只银色「大海龟」游出维港的新翼，还未出现在海旁。

首届书展感觉似是业内人士展示自己印刷作品和工艺的专业聚会，故此，即使免费入场，4天的展期也只有约20万人次进场参观，还未掀起热潮。我更不关心，因为那时我在电视台工作，对纸媒和文字的事不太上心。更重要的是，我还未成为一个「爸爸」。

后来，会展新翼落成，场馆扩大了，设立「儿童天地」；发生「逼爆玻璃」事件的漫画部分，亦独立发展成另一个「香港漫画节」，书展的规模逐渐扩展。而我呢，也由电视台转职到杂志社工作，开始感受到书展的威力和压力。

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2000年，「儿童天地」开始独占一个展厅，每年7月，我也开始了「混书展」的生涯。那7天身处在成千上万人流的展厅里，呼吸困难、声音沙哑，每天都疲惫不堪。不过，看到父母带着孩子特意来购买我的书、要我的亲笔签名，再辛苦也觉值得。

讽刺的是，成为爸爸后，我没有带儿子逛书展。一来我转到网上机构工作；二来没有购买补充练习的需要；三来一家人都不喜欢人多挤逼的地方，故此直接逛书店买书回家让孩子阅读。

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现在的书展，人流依旧畅旺，场地宽敞了，还加开了其他新展馆，逛得比以前舒服多了。各位父母，可能你怕逼，可能你不喜欢人多的地方，但阅读的确是有益孩子的活动，书展见吧。

撰文：资深儿童传媒人、《亲子王》前主编 笨泥爸爸

本文原标题为〈重回书展〉

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