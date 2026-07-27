钟华仁 - 《安徒生的童话世界》 带你读懂安徒生用一生写下的「成人疗愈指南」｜书识世界

同事喜欢安徒生童话，早前去丹麦旅行，不但造访哥本哈根那座小美人鱼雕塑，还特意坐火车到欧登塞，参观安徒生出生的那栋18世纪鹅黄色房子、为他而建的博物馆。我们闲聊间谈起《小美人鱼》的泡沫悲歌、《丑小鸭》的蜕变，提到《红舞鞋》时，发现大家孩童时都曾看得寒毛直竖。最近在书店发现《安徒生的童话世界》这本小书，翻开来像打开一扇通往童话深层密语的门。

在书店发现《安徒生的童话世界》，翻开来像打开一扇通往童话深层密语的门。示意图

本书为纪念安徒生逝世150周年而作，由曹颖宝博士主编，细析安徒生的生平与多篇经典童话。安徒生生于贫穷的鞋匠家庭，往事成为他的写作养分，1843年的《恋人》被视为其感情隐喻。

安徒生一生创作了168篇童话，故事内涵随人生不同时期变化，如改编自民间故事的儿童幻想、能跟社会对应的现实写照。书中集结不同学者、安徒生爱好者的文章，缕述安徒生生平，再就《野天鹅》、《冰雪女王》等作文本分析，角度包括神话溯源、心理分析及当代延伸，童趣背后藏着值得细嚼的细节。

好像谈《小美人鱼》的一章，由远古神话开始，追溯人鱼形象的演变。从古代美索不达米亚文明中的神祇形象，到希腊神话中守护航海者安全的人鱼仙子，再到以迷人歌声引诱水手走向灭亡的赛莲，人鱼形象矛盾，时而正面，时而阴暗，成为后世创作养分。

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19世纪，浪漫主义兴起，安徒生在传统之上，写出具有自主意识、渴望永恒灵魂与爱情的复杂角色。本书将安徒生的《小美人鱼》置于整段文化脉络分析，指出人鱼形象如何成为意义多元、开放解读的文化符号。

书中还以成长小说的角度观看《母亲的故事》，讨论如何在失去与告别中学会理解死亡；又站在人工智能高速发展的今天，从《夜莺》思考自然之美等。安徒生童话不止娱乐儿童，也疗愈成人创伤，带来省思，其中一章还从香港学校与剧场角度看安徒生的传承。

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「我的人生本身就是一则精彩绝伦的童话，生命本身是最奇幻的故事。」成年后回想安徒生说过的这句话，再读那些原以为耳熟能详的童话，自有一番崭新体会。

撰文：资深出版人 钟华仁

本文原标题为〈安徒生逝世150年〉。

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