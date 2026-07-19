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冯汉贤 - 经典行为实验！揭示「进度感」比目标本身 更能提升动力︱谈经论学

知识转移
更新时间：18:00 2026-07-19 HKT
发布时间：18:00 2026-07-19 HKT

「望梅止渴」的故事，我们都听过。曹操用前方有梅林的想像，激励了疲惫的士兵。它其实揭示了人类行为的特性：目标的「进度感」，比目标本身更能推动行动。

如何激发动力？

咖啡厅的经典行为实验。示意图
咖啡厅的经典行为实验。示意图

以下是一个经典的行为实验：咖啡厅推出集点卡，A组拿到10格空白卡，要从零开始；B组拿到12格卡，但店家「预先盖好两格」。两组实际都要消费10次才能换咖啡，结果B组完成率远高于A组。

为甚么呢？心理学家分析，可能因为B组感觉自己已迈出两步，距离终点更近。那预先盖好的两格，虽是虚构的起点，却点燃了真实的动力。

不过，笔者绝非主张用不存在的梅林，或根本不存在的盖印来诱导小朋友。我想说的是：进展从来不是单一的。除了成果上的进步，能力上的提升、态度上的强化，同样是真实且重要的进展。

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关键在于，我们能否用「多元」的眼光，去发掘小朋友身上那些看不见的成长，提示他们没有注意到的「梅林」。

许多人习惯用「产出的成果」来衡量进展。如果为了提升语文能力而阅读，那语文能力就是唯一的产出，但这些能力的提升并非一朝一夕，也较难直接观察。如果我们只盯着「成果」，小朋友很容易因迟迟未见成效而气馁：「都不觉得自己有进步！」

但若以「投入的次数」来看待进展，初阶时读5页甚至1页也可给予一格，目标设为一本书，认同每完成一小步，小朋友反而更愿意持续翻页。因为每一格的累积，都在告诉他：「你已经在路上了。」

我们要培养自己和小朋友一种核心思维和强大信念：成果是持续努力的累积。就像「磨刀不误砍柴工」，看似缓慢的准备与投入，其实都在为将来的突破扎根。

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有了这种思维，我们才能持续给予自己眼前的「真实梅树」，不是虚构的幻影，而是由每一次翻页、每一滴汗水、每一个微小进步累积而成的踏实期望。

撰文：香港布厂商会朱石麟中学校长 冯汉贤

本文标题原为〈真实的梅林持续的动力〉。

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冯汉贤简介:

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

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