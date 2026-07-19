尹淑芬 - 小学55周年校庆 才艺汇演如何吸引观众？｜教评心思

适逢本校55周年校庆的重要里程碑，中华基督教会何福堂小学隆重举行校庆才艺汇演。本届盛会为历年参与人数最多、阵容盛大，汇聚超过300多位师生及友好幼稚园学童登台献艺，合共22组精彩节目轮番上演。活动气氛热闹温馨、精彩连场。

才艺汇演节目多元化

校庆汇演有敲击乐团。示意图

是次才艺汇演极具特色，打破校园界限，诚邀「世佛会观自在幼儿学校」、「仁济医院友爱（业旺邨）幼稚园及幼儿中心」两间友好幼稚园联合参演，实现幼小协作共演。幼稚园小小演员分别带来《活力闪耀创未来》及《笑闹桃花源》童趣演出，天真活泼，为整场校庆盛会带来满载欢乐与温暖惊喜，充分展现地区教育互助共融的美好氛围。

延伸阅读：郭文钊 - 小学校长分享：4步骤传授AI教育 最重要是「接地气」！｜教评心思

本校学生表演节目丰富多元、类别齐全，全面展示学校全人教育与特色课程成果，节目大致分为五大类别：

一、传统文化与艺术展演：包括步操乐团、龙艺班、高低年级中国舞校队及中国舞独舞、中文话剧。节目糅合传统乐艺、舞韵与戏剧文化，让学生在舞台传承中华文化之美，展现儒雅端庄的文化气质。

二、音乐及声乐演出：涵盖合唱团、敲击乐团、手铃队、童唱诗歌。同学以悦耳歌声、纯净乐韵颂赞校庆，音色整齐、演绎动人，充分展现扎实的艺术素养。

三、多元语文演绎：包含英诗集诵、普通话集诵、日语班、英语话剧。通过多语言朗诵与戏剧表演，展现本校丰富的语文课程，培养学生国际视野与表达自信。

四、科技特色展演：由AI Pilot、AI Builder团队登台展示。结合科技创新元素，充分体现本校重视STEAM教育、推动科技学习、培育创新思维的教学特色。

五、体育武艺展演：当中武艺班、跆拳道班气势十足，动作整齐俐落，展现同学勤劳坚毅、自强不息的运动精神。

延伸阅读：梁惠君 - 中六毕业生艺术展 「破格」而出 艺展才华｜教评心思

一场精彩的汇演，绝非偶然。每一段完美演出，皆源自同学们课余无数次的坚持排练、反复修正，凭着毅力与热诚突破自我；亦感谢全体老师用心指导、细心调校，陪伴学生打磨每一个细节，成就精彩舞台。

55载春风化雨，桃李芬芳、艺彩纷呈。本年度校庆才艺汇演不仅展示学生多元潜能，更凝聚家校、友校同心的力量。期盼来年才艺舞台再续辉煌，全体同学继续勇敢展现才华、闪耀自我，延续学校多元、正向、精彩的校园风貌。

撰文：中华基督教会何福堂小学校长、教育评议会执委 尹淑芬

本文原标题为〈「接地气」的AI教育〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<