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胡嘉莹 - 不要急着说教！让孩子走出低谷再「Debriefing」 记着如何应对困境丨妈妈学神

知识转移
更新时间：17:30 2026-07-17 HKT
发布时间：17:30 2026-07-17 HKT

人生中的高低起伏，其实就是生命中的一种常态（Norm）。然而当我们审视当下的教育环境，会发现整体的重心往往侧重于「结果为本」（Result-oriented）。社会的价值观和竞争氛围，不期然地将焦点放在如何考出更好的成绩、如何比别人走得更快更前。

哪种能力最易被忽略？

当孩子面对困境，家长应如何处理？示意图
当孩子面对困境，家长应如何处理？示意图

作为土生土长的过来人，如果问我：在学习阶段有甚么是最重要却又最容易被忽略的能力？我相信是孩子的抗逆力（Resilience）。虽然现在很多学校都有提倡要提升孩子的抗逆能力，但在紧凑的课程要求和追求成绩的大氛围里，很难有足够的空间与时间，去集中提升孩子们的抗逆力。

我们不妨想像一个具体的情境：例如孩子为了一次重要的测验或比赛付出极大努力，却遭遇滑铁卢，情绪跌入谷底。作为家长或老师，首先要做的不是急着说教，而是去理解和接纳他当下的情绪和处境。然后鼓励他们尝试寻找解决方法，一步步陪着他们走出低谷。当孩子重新振作、跨过难关后，我们需要和他们进行一次具体的「事后检讨」（Debriefing）。

延伸阅读：胡嘉莹 - 孩子生活节奏慢一点 未来反而走得更远丨妈妈学神

我们可以引导他回顾整件事，回忆情绪的起伏，回想自己是如何一步一步通过各种方式走出困难的时刻。通过这种具体的Debriefing，把「起起跌跌」的过程具体化地说出来，孩子在建立抗逆力的路上，就会培养出更强的觉察力（Awareness）。

有了这种觉察力，日后再遇到困难时，他们就拥有以往成功应对的记忆，就像做运动的「肌肉记忆」（Muscle memory）一样。他们会更了解及接纳自己的情绪，明白「It's okay to be not okay」，并能更从容地想办法去解决问题，用一种更乐观、有韧性的态度面对人生的难关。

延伸阅读：胡嘉莹 - 父母真正功课 审视自己的童年丨妈妈学神

传统的教育模式非常着重学术根基的打磨，当然有其优势；但在紧凑的节奏下，老师实在很难挤出太多空间去跟学生慢慢探讨「人生起伏」这些感性的话题，更遑论让他们在跌倒后有充裕的时间去自我修复和进行Debriefing。

建立抗逆力是一个不断经历和学习的过程，而家长和老师在建立孩子抗逆力的过程中，角色尤其重要。我深信，一个拥有强大抗逆力的孩子，才能在这个瞬息万变的世代里处变不惊，走得更高更远。

撰文：Cana Academy Limited创办人之一、IB考官胡嘉莹 

本文原标题为〈抗逆力〉

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胡嘉莹简介:

作者为IB状元，毕业于剑桥大学经济系，Cana Academy Limited创办人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

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