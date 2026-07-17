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陈卓禧 - 优秀的艺术作品 缺不了甚么元素？｜卓言絮语

知识转移
更新时间：15:15 2026-07-17 HKT
发布时间：15:15 2026-07-17 HKT

以潮汕方言和侨乡情拍摄的《给阿嬷的情书》，在内地、港澳以至东南亚引起广大回响，成为票房黑马。虽然笔者同此片尚缘悭一面，不过上周欣赏了港专创意媒体与设计高级文凭毕业生的两段「喝茶」（ZakDe）短片。他的毕业项目以潮汕方言「你好，吃茶」（Lehoo, zakde）为主题，融合原生潮汕茶文化及香港茶楼搭枱文化，令人眼前一亮。

潮汕茶文化遇上香港茶楼

出色的艺术作品应该具备甚么元素？示意图
出色的艺术作品应该具备甚么元素？示意图

阿鹏在潮汕长大，深感香港节奏快、环境高压，青年居住空间狭小、社交孤独、人情淡薄疏离、青年友好型空间不足。潮汕人「无事不饮茶、以茶暖人情」、香港茶楼随意拼桌，以及他在小红书拼友租屋的体验，令他萌生创作线上自助预约搭枱、分龄分群、互相匹配的机制，再加上售卖新茶饮、设计慢活气息茶舍，打造一处有烟火、有文化和有温度的轻松自在社交空间，以一杯茶为纽带，重建城市人情味。

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年轻人源自生活与观察，进而直面痛点的作品十分精彩。阿琪因应职场百态，创作「人生水族馆」，塑造上司「仙哥」及「金鱼佬」、「斗鬼」、「阿四」等5个下属，人物突出、性格各异，以反讽职场无聊和失去生机、只识得打工的「咸鱼族」，来鼓励年轻人找回自己，活出自我风味。

艺术源于生活，升华人生，影响生命。室内设计高级文凭毕业班经历半年的「HKCT×Blum设计思邻」项目，深入奥地利著名品牌Blum，了解企业状况及先进技术，与受惠家庭面对面交流、实地度尺，与家具厰师傅直接商讨生产细节，带领学弟学妹参与设计。复活节前夕，结合了同学创意与专业技术的家具作品顺利送抵区内有需要的家庭。毕业同学看着亲手设计的作品融入受惠者的生活空间，为他们送上温暖，深深感受到艺术设计的社会意义。

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优秀艺术作品具有感染力和冲击力，令人深思、产生共鸣；它是创作者灵魂的反映，心声的外延，连结和影响社会，因此，培育德才兼备的艺术设计人才，院校有责。

电邮：[email protected]

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

撰文：港专学院及香港专业进修学校校长 陈卓禧 

本文原标题为〈都是好作品缺不了的〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

陈卓禧简介:

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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