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黄国轩 - 「Nice爷爷」真面目曝光！标志笑容背后的「伤心人」｜绘本地图

知识转移
更新时间：15:00 2026-07-25 HKT
发布时间：15:00 2026-07-25 HKT

上次分享了迈克．罗森的《我们要去捉狗熊》，本来想谈谈他去年才出版的姊妹作《Oh Dear, Look What I Got!》（未有中文版，暂译《天哪，看我拿到了甚么！》），毕竟相隔36年再度与海伦．奥森栢莉合作，十分难得。可是，我觉得它的节奏模式相近，却不如前作精彩，就决定推荐他的另一本神作《伤心书》（Michael Rosen's Sad Book）。

「Nice爷爷」的笑容正好与自传绘本中的特写图相映成趣。网上图片
「Nice爷爷」的笑容正好与自传绘本中的特写图相映成趣。网上图片

这本绘本于2004年出版，与鼎鼎大名的昆汀．布莱克（Quentin Blake，一译昆丁．布雷克）联手。布莱克是绘画罗德．达尔（Roald Dahl）儿童文学系列封面的艺术家，其画风早已为人所熟知。我以前曾介绍他的作品，就不简述其背景了。唯一要补充的是，昆汀．布莱克提到他跟文字作者合作时的趣味：「还没有读到文章之前，你从来不知道你要画的是甚么故事。在进入别人的灵感结晶同时，我们也在创造自己的。」更会不断问自己：「这角色的外在特征是否真能带出主角的内在特性？」我认为昆汀．布莱克很能捕捉到迈克．罗森的神绪。我上次提过最近才发现网上他就是迷因图「Nice爷爷」本尊，他的笑容正好与这本绘本中迈克．罗森的特写图相映成趣。

延伸阅读：黄国轩 - 原来是他！「Nice爷爷」夺安徒生奖 用国民绘本点燃孩子冒险魂｜绘本地图

《伤心书》的角色是迈克．罗森本人，因为这是他的自传作品。他的18岁儿子埃迪（Eddie Rosen）在1999年4月某个清晨因病去世，其后他被忧郁症笼罩。虽然第一页的特写图是个笑脸，但作者自述那是「伤心人」的画像，他伤心，却假装快乐。后面有不少图画都用灰色调渲染其丧子之痛，又用温暖的色彩穿插儿子成长的回忆片段，以及一家相聚的欢乐时光。不论你有没有生儿育女，都会感到无比哀伤。

「Nice爷爷」的笑容正好与自传绘本中的特写图相映成趣。网上图片
「Nice爷爷」的笑容正好与自传绘本中的特写图相映成趣。网上图片

延伸阅读：黄国轩 -《想哭就哭成一座喷水池》 掉眼泪是宇宙通用语言｜绘本地图

迈克．罗森要通过看其他活着的人和追忆逝者，勉强支持自己渡过难关。他特别喜欢过去自己和家人的生日，蜡烛燃点的光圈照出人生重要的记忆。他仍相信「一定会有许多蜡烛」，而事实上却只有自己孤独的一支，结局相当耐人寻味，仿佛以后都是这样悲喜交缠。

电邮：[email protected]

文：大专兼职讲师、编辑 黄国轩

本文标题原为〈一定会有许多蜡烛〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

黄国轩简介:

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

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