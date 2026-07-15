李建文 - DSE不是人生终点 向梦想前行 走出精彩人生｜墙角寒梅

7月15日，是中学文凭试（DSE）放榜的日子。对每一位中六同学来说，这一天难免既期待，又紧张。然而，笔者想借着这个日子，与同学分享一句说话：放榜固然重要，但它并不是人生的终点，更不是决定一生的生死战。

条条大路通罗马

放榜当天，若成绩理想，请怀着感恩的心迎接新的挑战；若结果未如预期，也请不要灰心，更不要否定自己。（资料图片）

转眼间又有一届中六学生毕业。回想他们6年的中学生涯，最令笔者感恩的不是最终有多少位同学考获优异成绩，而是见证他们一步一步成长。有同学由内向变得自信，有同学由懒散变得自律；有人克服家庭困难，有人战胜学习上的挫折，也有人在一次次失败中学会坚持。这些成长，比任何分数都更值得珍惜。

延伸阅读：李建文 - AI时代不只要「找到答案」 更重视「提出好问题」 教师应怎样教？｜墙角寒梅

文凭试是一场重要的公开考试，但它只是人生其中一个阶段。每一位同学在备战的日子里，都曾经努力过、坚持过，也曾经怀疑过自己，甚至流过眼泪。无论最终成绩如何，这份努力都是真实存在的，值得为自己鼓掌。

我们常说：「条条大路通罗马」，今天的社会比以往提供更多元的升学及发展途径。有人升读大学，有人选择高级文凭、副学位、职业专才教育，亦有人先投入职场，再继续进修。每一条路都有不同的风景，也有不同的成功故事。真正决定一个人能走多远的，往往不是一次考试的成绩，而是他是否愿意继续学习、勇于面对挑战，并在不同的人生阶段不断提升自己。

延伸阅读：李建文 - 何谓「教育向光而行」？ 与国内知名教育家交流 本地校长有新启发｜墙角寒梅

多年来，笔者看见不少校友，当年放榜成绩未必最突出，却凭借努力、毅力和永不放弃的精神，在不同专业领域找到自己的位置，活出精彩人生。人生不是短跑，而是一场马拉松；一时的得失，并不能定义一个人的价值。

因此，放榜当天，若成绩理想，请怀着感恩的心迎接新的挑战；若结果未如预期，也请不要灰心，更不要否定自己。给自己一点时间，与老师、家人一起规划下一步，因为前方仍然有许多不同的选择和机会。

最后，笔者衷心祝福每一位应届文凭试考生，都能以平常心迎接放榜，以信心迎向未来。请相信，每一份努力都不会白费，每一段经历都有其价值。愿大家带着勇气和希望，继续向着自己的梦想前行，走出属于自己的精彩人生。

电邮：[email protected]

撰文：天主教慈幼会伍少梅中学校长 李建文

本文原标题为〈不是人生的终点〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<