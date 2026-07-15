林溢欣 - 学习的时机｜中新学林

又一年回到了暑期课程。很多人大概还是试后的心情，觉得尚有余裕，不争一时。而事实上，盛夏湿热的7月，也的确让人提不起劲。但我们的课堂，偏偏在这个时间悄然地开始——不用过于费力的起始、恰到好处的中文演绎，我相信一切凑合起来，就是学好中文的最佳时机。

不成功，便成仁

除了教出破纪录的状元之外、5*、5**人数一直大幅领先，而且得到绝大多数的学生认同。于我，这才是教学多年的最大动力。（资料图片）

教书多年，很多东西不一样了。例如以前视公开试是「不成功，便成仁」的重大关卡，现在毕竟太多后路了，很多人都缺少破釜沉舟的斗志。但转变不等如正确，也不等如需要妥协。我依然相信，为学生安排最好的教学方向，竭尽全力做一件事，才对得起自己的专业。所以，我依旧每个学年，在笔记和各个专栏留下对学生想说的话；我依旧在课堂内外，努力地让学生知道公开试值得我们奋斗，让自己对未来选择掌握更大的自主权。

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近来有两个关于教育的场景印象颇深。一是韩剧《铁拳教育》主角的一番话，大意就是「今日的一分钟，往后影响相差数十年」，所以，教育是争分夺秒而且不容松懈的。今日一个看似微不足道的决定，足以影响一个人往后多年的轨迹，从而有了实质的差距。

另一个场景则是网络片段。街访问到一个名牌大学生，说起就业前景。他情理兼备，阐述名牌大学的价值，还提到一点：小学像是村人的聚集、中学像是城市人的聚集，但好的大学却是国际人才的聚集。精英是有他们自己的圈子。这样说来，不但要考入大学，还应该努力地考进自己能力可达到的、最好的大学。

补习行业质素太过参差，我们常说补习人夹人，其实不全然正确。笔记质素高下、表达能力好坏，真能分出名次，并没有所谓的人夹人。学历、配套、演绎，三者缺一不可。我从中文、中史、中国文学文科状元到中大中文系一级荣誉毕业，然后到研究院，学历是我之始。这么多年来，表达能力则是我自负的武器。于是我不断精进「配套」，务求每个学生都能各取所需。

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三路俱进，多年以来，感恩大家有目可睹，除了教出破纪录的状元之外、5*、5**人数一直大幅领先，而且得到绝大多数的学生认同。于我，这才是教学多年的最大动力。

老师其实和学生一样，都爱别人的认同和肯定。但获得别人的认可之前，首要是证明自己。心要比夏日热，烧得灿烂，才有无尽的火光。共勉。

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撰文：香港中文大学中文系哲学硕士、中文科补习名师 林溢欣

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