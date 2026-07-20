陈卓然 - 家长陪伴青春期子女成长 3个阶段必修课︱家长教室

成长是子女的必经之路：由子女准备升小学开始，到拣选中学，以至踏入18岁后，每当子女来到一个新的成长期，家长有否感到莫名的焦虑与压力呢？子女的成长是整个家庭共同迈进「新家庭生命周期」的转折点。面对转变，父母的角色需要不断微调，与子女以家庭为单位一同「升级」。

最好的陪伴

踏入青春期，子女的身心经历急剧变化，开始寻求独立与同侪认同。家庭的界线需要重新调整，家长放下主导管理者的角色换到人生顾问。（示意图）

从幼稚园到小学阶段，家庭面临的最大挑战是学业要求与社会规范。家长很容易不自觉地将对成绩和竞争的焦虑投射到子女身上。若家长变得急躁，子女也会跟着紧张，这正是家庭关系中情绪投射的体现。家长需要从全天候照顾者微调为陪伴者。与其紧逼盯人，不如与子女一起制订时间表，协助他们适应新常规。

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踏入青春期，子女的身心经历急剧变化，开始寻求独立与同侪认同。家庭的界线需要重新调整，家长放下主导管理者的角色换到人生顾问。子女回家后不再像以前喋喋不休，有时或只得到一句「OK啦」的回应。家长不必急于说教，而是要练习「好奇而不批判」的对话方式。尊重他们需要私人空间，将自己的角色退后一步，成为子女的「人生顾问」。当他们遇到人际或学业挫折时，家长在背后提供稳定的情感支持，便是最好的陪伴。

当子女18岁后，家庭便步入协助子女独立的阶段。父母与子女的关系应逐渐演变为成人的平等互动。面对大学选科、职业规划等，子女有自己的强烈主见，期望落差容易令双方产生摩擦。家长要学会放手，相信子女有能力为自己的决定负责。与其强硬干预，不如真诚分享自己的经验。这也是家长重新投放时间于伴侣关系与个人兴趣的好时机。只需让子女知道，无论他们飞得多远，家里的门永远为他们打开。

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家庭生命周期的每一个新阶段，不仅是子女的成长，更是家长的自我修行。只要家长愿意保持觉察，灵活调整沟通姿态，这趟充满挑战的家庭旅程，定能转化为彼此生命中最宝贵的养分。

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撰文：香港青年协会家长全动网社工 陈卓然

本文原标题为〈换个身份陪你长大：家长3个阶段必修课〉

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