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何汉权 - 游历湖南回顾历史 当地出现过哪些名人？｜教育现场

知识转移
更新时间：15:24 2026-07-16 HKT
发布时间：15:24 2026-07-16 HKT

前后到湖南5、6趟，去了，到了，离开了，但总是想再去。历史序章，第一趟到湖南长沙，梦寐之地就是爱晚亭，中学时代，念过唐杜牧的诗句，以及清毕沅的文章，都有「停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花」；更让笔者注目的是亭上有毛泽东手迹的「爱晚亭」横匾，亦刻有《沁园春．长沙》，情与义在心间。再移步至岳麓书院门前，「惟楚有材，于斯为盛」，古往今来，这里都人才辈出，为湘为国为中华民族，文化与民生的发展，绵延不绝，默默付出贡献。

天籁岩
天籁岩

上周去了湖南3天，这回并未到爱晚亭、岳麓书院、张家界等地研学，而是前赴港人并未熟悉的益阳及娄底，一「旧」一「新」的地级市，同样呈现这两个城市「小而精」向前发展的潜力与意志力，故事很多，拓展空间很大。全国铝电解电容器每3个就有一个是益阳制造；黑茶制造、内河中小型船艇制造业等都是赫赫有名。至于娄底经济开发区的VAMA（华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司），专门生产高端汽车钢产品，不但是湖南最大的中外合资企业，该公司产品更早已走入世界供应链的市场。

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坐高铁返港前，有幸到天籁寺一行，有缘驻足凝望曾国藩题字「天籁岩」，寺门前有夏启功手迹「有意烧香何必远朝南海，真心向善此处便是灵山」。曾国藩的一生，营建湘军，家国为念，保卫中华文化道统的拳拳赤子心，青灯烛照。

历史长河，1849年冬，林则徐自云贵总督任内告病返乡，途经长沙，约见左宗棠，晓以大义，古今形势，人物品评，以及西域新疆情势，海防塞防分析，倾囊相告，是谓「湘江夜话」。左宗棠敢于承担，1875年向清廷上奏《复陈海防塞防及关外剿抚粮运情形析》，获朝廷授命收复新疆。1881年，新疆终归中国，功在千秋。

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1949年，即「湘江夜话」100年后，湖南湘潭人毛泽东在北京天安门城楼庄严宣布「中华人民共和国成立」，中国人民从此站起来。翻开湖南卷轴，觉醒年代，历史在沉思，历史在永无终止的对话——楚有人才，湘有情义。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

本文原标题为〈楚有人才 湘有情义〉。

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